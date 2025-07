È considerata la città più felice d’Italia, ma questo fa infuriare i romani | “Non è vero quelli sono sono sempre tristi e grigi, noi siamo davvero solari”

Una classifica internazionale colloca al primo posto una città italiana come quella più felice, ma i romani non sono per niente d’accordo. Andiamo a scoprire di qual è.

Senza ombra di dubbio il Lazio è una delle regioni più note dell’Italia nel mondo intero perché ha un patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. Basta pensare che ogni giorno sono tanti coloro che visitano il Colosseo dove in passato il gladiatori combattevano per non soccombere.

Inoltre la buona cucina tenta chi non riesce a resistere ai piaceri della tavola. Non a caso tra una visita turistica e l’altra si approfitta di una pausa per sedersi alle tavole dei ristoranti e ordinare i piatti tipici del luogo. I più gettonati sono la carbonara, l’amatriciana e la gricia.

Ovviamente il Lazio ha anche altro da offrire, soprattutto a coloro che vogliono entrare in contatto con la natura allo stato puro. A tal proposito sarebbe opportuno camminare per le stradine dei borghi, molti dei quali sono considerati i più belli d’Italia. Nemi, per esempio, è famosa per la sagra delle fragole.

All’appello non mancano di certo le bellissime spiagge bagnate da acque cristalline. Una meta turistica molto frequentata nel periodo estivo è Ponza, le cui acque ricordano molto quelle dei Caraibi. Gaeta, Sperlonga, Serapo, Sabaudia, Minturno…La lista è immensa, eppure nonostante tutto per una classifica ciò non è sufficiente.

Duro colpo per i romani, la felicità non è a Roma

Secondo quanto riportato sul sito menshealth.com pare che l’Happy City Index 2025 abbia premiato molte città europee e una si trova proprio in Italia. I romani davano per scontato che fosse Roma, ma hanno dovuto ingoiare un bel rospo dopo aver scoperto chi c’è al primo posto.

Si tratta di un comune italiano di 1.367.518 abitanti ed è il secondo più popoloso d’Italia. È considerata sia una città globale per il suo impatto economico e sia la capitale della moda italiana.

Centro finanziario e della moda batte la capitale italiana

Tra i monumenti di interesse si può visitare la Chiesa di Santa Maria delle Grazie che rientra nel patrimonio dell’umanità UNESCO con il cenacolo vinciano. C’è anche il Castello Sforzesco che solo in un secondo momento diventò un elegante corte per i signori.

Stiamo parlando ovviamente di Milano. Dinamica e cosmopolita, è la meta preferita di coloro che vogliono andare alla ricerca di un lavoro nel settore della finanza, della moda, del design e della tecnologia. Nonostante sia caratterizzata da ritmi frenetici, la classifica parla chiaro e i romani dovranno farsene una ragione.