Come risparmiare sulla bolletta della luce: consigli e strategie

La bolletta dell’energia elettrica è una spesa importante per il bilancio familiare, un costo che a volte può sembrare difficile da controllare. La buona notizia è che ridurlo è possibile, unendo due strategie fondamentali: una maggiore attenzione ai consumi di tutti i giorni e, soprattutto, la scelta del contratto di fornitura più adatto. Proprio la scelta dell’offerta giusta è il primo passo per ottenere un risparmio immediato. Analizzare con cura le diverse offerte luce disponibili sul mercato libero permette infatti di impostare fin da subito una base di spesa più bassa e controllabile.

Scegliere l’offerta giusta

La strategia più impattante per ottenere un risparmio strutturale è la selezione dell’offerta di energia elettrica più in linea con il proprio stile di vita. Prima di tutto, è essenziale analizzare una bolletta recente per comprendere il proprio profilo: qual è il consumo annuo totale e, soprattutto, come si distribuisce nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3)? Chi consuma energia prevalentemente la sera e nei fine settimana trarrà grande beneficio da una tariffa bioraria. Chi, invece, ha consumi costanti durante la giornata, potrebbe trovare più conveniente una tariffa monoraria.

Un’altra scelta cruciale è quella tra prezzo fisso, che blocca il costo dell’energia per 12 o 24 mesi proteggendo dai rincari, e prezzo indicizzato, che segue le oscillazioni del mercato. Il primo offre stabilità e prevedibilità, il secondo può offrire risparmi nei periodi di ribasso ma espone a un maggiore rischio.

Utilizzare consapevolmente i grandi elettrodomestici

Per lavatrice e lavastoviglie, la regola principale è quella di avviarle sempre a pieno carico e di preferire i programmi “Eco” o a basse temperature. Per il frigorifero, è importante controllarne la corretta manutenzione, sbrinandolo regolarmente, pulendo le serpentine posteriori e verificando che le guarnizioni delle porte siano integre. Per il forno, la modalità ventilata è spesso più efficiente e permette di cuocere più pietanze contemporaneamente, mentre spegnerlo qualche minuto prima della fine della cottura, sfruttando il calore residuo, è un’ottima abitudine. Al momento della sostituzione di un elettrodomestico, optare per un modello di alta classe energetica è un investimento che si ripaga nel tempo in bollette più leggere.

Prestare attenzione ai “consumi fantasma”

Questo termine fa riferimento all’energia sprecata da apparecchiature lasciate in modalità stand-by, che possono incidere fino al 10% sulla bolletta annuale. Televisori, decoder, console per videogiochi e caricatori, anche quando apparentemente spenti, continuano ad assorbire elettricità; la soluzione più efficace è collegarli a una ciabatta multipresa dotata di interruttore, da spegnere completamente quando non vengono utilizzati.

Un altro intervento a bassissimo costo e altissima resa è la sostituzione di tutte le vecchie lampadine con la tecnologia LED. Le lampadine a LED, a parità di luce emessa, consumano fino all’80% in meno, hanno una durata enormemente superiore e sono disponibili in diverse temperature di colore per creare l’atmosfera desiderata in ogni ambiente.

Gestire correttamente il clima domestico

In estate, l’uso intelligente del condizionatore è fondamentale: impostare una temperatura non eccessivamente bassa e utilizzare la funzione di deumidificazione aiuta a contenere i consumi. La pulizia regolare dei filtri, inoltre, ne garantisce la massima efficienza.

In inverno, abbassare il termostato anche solo di un grado può portare a un risparmio significativo sulla spesa per il riscaldamento, se questo è elettrico. L’uso di termostati programmabili o intelligenti permette di riscaldare o raffrescare la casa solo quando è veramente necessario, evitando inutili sprechi durante le ore in cui l’abitazione è vuota.

Valutare l’efficienza energetica dell’abitazione

Un buon isolamento termico, a partire da infissi performanti e dalla coibentazione di pareti e tetto, è il primo passo per ridurre la quantità di energia necessaria per mantenere una temperatura confortevole. In estate, utilizzare sistemi di ombreggiamento esterni come tapparelle o tende da sole impedisce ai raggi solari di surriscaldare gli ambienti.

L’ultimo passo verso l’indipendenza energetica è l’installazione di un impianto fotovoltaico: produrre la propria elettricità dal sole permette di abbattere drasticamente, e in alcuni casi di azzerare, la quantità di energia acquistata dalla rete.