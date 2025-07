Stop shopping online, appena clicchi ‘paga’ ti scalano 3.218€ dal conto | Disattiva immediatamente questa funzione killer

Incredibile ma vero: lo shopping online non è come sembra. Nessuno è più al sicuro ormai, scopri tutto qui.

Una volta il centro commerciale, la coda alla cassa, il sacchetto di carta da portare a casa con orgoglio erano la norma. Ora invece basta un clic: aggiungi al carrello, scegli il metodo di pagamento, conferma ordine, fine. Tutto troppo facile, eppure proprio questo “troppo facile” potrebbe essere il tuo errore più grande.

Negli ultimi anni lo shopping online è diventato una vera giungla in cui basta un attimo di distrazione per finire truffati. Non è solo questione di pacchi mai arrivati o resi mai accettati: il vero pericolo oggi si nasconde prima ancora di ricevere la merce.

Sempre più utenti raccontano di essere stati derubati senza neanche accorgersene. Uno shopping compulsivo che porta a cliccare acquista in automatico, senza controllare nulla, e il rischio aumenta vertiginosamente. Perché non è lo sconto a truffarti, ma il sito che sembra legittimo. Nel mirino ci sono tutti.

Quali sono i benefici?

Nonostante tutto, lo shopping online è comodo. Ti basta un telefono e una carta collegata, e nel giro di pochi minuti puoi acquistare tutto quello che vuoi, senza muoverti dal divano. È veloce, conveniente, e, ammettiamolo, un po’ terapeutico. Quando trovi un’offerta lampo o il prodotto che desideravi a un prezzo ridicolo, è quasi un’emozione.

In più, molti siti ti danno la possibilità di pagare in modo sicuro con servizi come PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, ecc. Proprio qui, però, scatta il problema: la fiducia cieca. Perché quando ti senti al sicuro, abbassi la guardia. Ed è lì che i truffatori ti aspettano.

Lo shopping online non è sicuro

Money.it ha diffuso le informazioni. Lo shopping online non è sicuro perché ci sono truffatori. La truffa del momento arriva proprio via email e il messaggio è apparentemente rassicurante: “Aggiorna il tuo indirizzo per continuare a usare PayPal in sicurezza”. Con tono urgente, invitano a cliccare su un link per risolvere dei problemi tecnici o evitare il blocco dell’account. L’email ha un aspetto professionale, sembra proprio inviata da PayPal, ma è una trappola.

Cliccando, si viene reindirizzato a un sito clone che chiede le credenziali. Una volta inserite, è fatta: i criminali hanno accesso diretto al tuo conto. Nel peggiore dei casi, si prendono tutto. E non parliamo di 10 o 20 euro. In pochi minuti puoi perdere l’intero saldo disponibile, anche migliaia di euro. Alcune vittime hanno visto sparire cifre superiori ai 3.000 euro nel giro di poche ore. E se non te ne accorgi subito, recuperare il denaro diventa quasi impossibile.