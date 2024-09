Metro C: Partono i collaudi per la tratta San Giovanni-Colosseo

A partire dal 23 settembre e fino al 7 dicembre la linea C della metro subirà variazioni di servizio per permettere i collaudi della nuova tratta San Giovanni-Colosseo

A partire dal 23 settembre e fino al 7 dicembre 2024 la linea C della metro subirà variazioni di servizio per permettere i collaudi della nuova tratta San Giovanni-Colosseo, attesa per il 2025. Le interruzioni saranno sostituite da bus navetta per garantire i collegamenti tra le stazioni chiuse. Questo il calendario dettagliato delle chiusure e le alternative disponibili.

A partire da oggi, lunedì 23 settembre 2024, la linea C della metropolitana di Roma subirà importanti variazioni al suo regolare servizio, queste modifiche, che si protrarranno fino al 7 dicembre 2024, sono dovute all’inizio dei collaudi per la nuova tratta San Giovanni-Colosseo.

Cosa cambia per gli utenti della Metro C?

Durante i mesi di collaudo, i passeggeri dovranno utilizzare un servizio alternativo, in quanto le interruzioni interesseranno diverse fasce orarie, e interi tratti della linea C saranno chiusi. Per garantire comunque la mobilità dei cittadini, Atac metterà a disposizione bus sostitutivi che copriranno le tratte interrotte.

Il calendario delle chiusure è organizzato in più fasi.

Dal 23 settembre al 31 ottobre , la tratta San Giovanni-Malatesta chiuderà ogni sera dalle ore 21:00.

, la tratta San Giovanni-Malatesta chiuderà ogni sera dalle ore 21:00. Nei weekend del 5-6 ottobre e del 26-27 ottobre , la chiusura sarà totale per l’intera giornata su tutta la linea San Giovanni-Pantano;

, la chiusura sarà totale per l’intera giornata su tutta la linea San Giovanni-Pantano; Nei giorni di venerdì 4 e venerdì 25 ottobre , la linea C chiuderà anticipatamente alle 20:30;

, la linea C chiuderà anticipatamente alle 20:30; Dal 1° novembre al 7 dicembre, invece, l’intera tratta San Giovanni-Pantano sarà chiusa ogni sera dalle 20:30 fino a fine servizio.

Durante questi periodi di interruzione, i viaggiatori potranno usufruire delle navette sostitutive, organizzate in diverse linee (MC, MC2 e MC3) per coprire le stazioni interessate dalle chiusure.

Dopo il completamento della fase attuale, i collaudi riprenderanno a gennaio 2025, e saranno previsti ulteriori periodi di chiusura della linea, che verranno comunicati nei prossimi mesi.

I dettagli del servizio sostitutivo

Le linee di bus navetta MC, MC2 e MC3 saranno messe su strada per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico durante i collaudi

la linea MC, ad esempio, offrirà un servizio express tra San Giovanni e Pantano, seguendo il percorso lungo via Casilina;

la linea MC3 servirà le stazioni intermedie non coperte dalla linea express, come Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti;

la linea MC2 sostituirà la tratta San Giovanni-Malatesta nelle fasi in cui questa sarà chiusa in orario serale.

La linea C verso il Colosseo

La conclusione dei collaudi della tratta San Giovanni-Colosseo è attesa per il 2025, questa nuova tratta permetterà finalmente alla linea C di connettersi con il centro storico, facilitando gli spostamenti dei pendolari e dei turisti tra alcune delle zone più frequentate della città.

Slitta l’apertura della stazione Colosseo

La fine della fase dei collaudi però non sancirà la tanto attesa apertura della tratta San Giovanni-Colosseo, perché l’inaugurazione della stazione subirà un ulteriore slittamento. Il nuovo termine è fissato per il 15 settembre 2025. Questo ritardo è dovuto a complicazioni tecniche e varianti in corso d’opera.

L’apertura della tratta San Giovanni-Colosseo della linea C è stata nuovamente rimandata. Il termine per l’inaugurazione, che inizialmente era previsto per la primavera del 2025, è slittato al 15 settembre, come confermato nell’ordinanza della commissaria straordinaria Conti. La notizia ha, come previsto, generato preoccupazione e disillusione tra i cittadini, che, vedono anche questo cantiere, come spesso accade a Roma, non avere mai una data di conclusione rispettata.

Il ritardo, in questo caso, è legato alla variante in corso d’opera del Clivo di Acilio, un cambiamento importante nei piani di lavoro che ha richiesto più tempo del previsto per essere approvato e realizzato, oltre a questo, si è verificato un extra costo di quasi 860mila euro per il cambio di nome delle fermate.

Le nuove denominazioni riguarderanno, tra le altre, la stazione Fori Imperiali/Colosseo, che verrà semplicemente chiamata Colosseo, e Amba Aradam/Ipponio, che potrebbe essere rinominata Porta Metronia.

Modifiche ai nomi delle fermate della Metro C

Ma le modifiche ai nomi delle fermate non sono il solo motivo del rinvio. La tecnologia avanzata impiegata per gestire le nuove tratte della metro C richiede un’accurata riprogrammazione del software di gestione dei treni, questo lavoro di ottimizzazione verrà eseguito nei prossimi mesi, causando la chiusura serale della linea tra San Giovanni e Malatesta per consentire i collaudi necessari.

La fase di collaudo sarà cruciale per garantire che il nuovo tratto sia perfettamente integrato con il sistema esistente tra San Giovanni e Pantano e, come detto, durante questo periodo, Atac metterà a disposizione degli utenti un servizio di navette sostitutive per ridurre al minimo i disagi.

Dopo i collaudi definitivi della tratta, che si concluderanno entro il 31 luglio 2025, Atac inizierà il pre-esercizio, sotto la supervisione dell’ANSFISA, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e, anche questa fase sarà accompagnata da chiusure serali fino all’inaugurazione ufficiale prevista ora per il 15 settembre 2025.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana