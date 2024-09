Nel deep state tricolore giurano che la discesa in campo di uno dei due figli del Cavaliere sia ormai cosa fatta e decisa: “il punto non è se ma quando” spiegano . D’altra parte i livelli di popolarità tra gli italiani di Marina e Pier Silvio sono a dir poco ottimi ed anche a “freddo”, senza fare politica, il livello di popolarità nei sondaggi riservati è elevatissimo (sia per Marina che Pier Silvio) tanto da stare già ora ad un’ incollatura dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Figuriamoci che cosa accadrebbe se uno dei due dovesse decidere di scendere in campo mobilitando le enormi risorse mediatiche di cui dispone Mediaset. Per molti “regnanti” attuali sarebbe un colpo da KO.