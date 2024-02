Metro, 69 anni fa l’inaugurazione del primo tratto italiano a Roma

Il 9 febbraio 1955 veniva inaugurato il primo segmento di una metro nella storia d’Italia. Accadeva a Roma, più precisamente a Termini, alla presenza dell’allora Capo dello Stato Luigi Einaudi. Il quale battezzò il collegamento con EUR Fermi, primo embrione di quella che sarebbe poi diventata la Linea B.

Inaugurazione della metro di Roma nel 1955 (© Wikimedia Commons)

L’attuale denominazione venne assunta nel 1980, in concomitanza con l’attivazione della seconda tratta, chiamata però Linea A. Tuttavia, i primissimi progetti risalgono addirittura alla fine dell’Ottocento, anche se solo il Fascismo avrebbe dato l’impulso per l’avvio dei lavori. Che poi vennero interrotti allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per riprendere nel 1947 fino al varo di 69 anni fa.

Metro di Roma (© David McKelvey / Flickr)

Dopo una serie di estensioni dei due tracciati, negli anni Duemila vennero aperti i cantieri per la diramazione B1 e per la nuova Linea C. Della quale fa parte, tra l’altro, la stazione di San Giovanni, che include un museo in cui sono esposti dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi.

Banchina della stazione di San Giovanni della Linea C della metro di Roma (© Guybrush Threepwood / Wikimedia Commons)

La metro di Roma tra passato e futuro

Nel 2019, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che prevede diversi interventi finalizzati al futuro sviluppo della rete. Tra cui la creazione di una Linea D, che dovrebbe attraversare il centro storico passando anche per l’Università Roma Tre. Nonché la trasformazione delle Ferrovie Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, rispettivamente, nella Linea E e nella Linea F.

Progetto della Linea D della metro di Roma (© Romametropolitane.it)

Lodevoli iniziative anche se, probabilmente, ai Romani basterebbe molto meno, visti gli atavici disservizi che vanno dai ritardi cronici ai guasti agli incendi dei mezzi pubblici. Alla luce di questo, sarebbe sufficiente che l’Atac (la partecipata del Campidoglio per i trasporti) riuscisse a garantire il corretto e puntuale funzionamento di metro e autobus. Risparmiandosi così l’ironia degli utenti che abitualmente attribuiscono all’acronimo il significato di “Arrivi Tardi A Casa”.

Luigi Einaudi (1874-1961). © Quirinale.it Logo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (immagine dalla pagina Facebook “PUMS Città metropolitana di Roma Capitale”) Logo di Atac (immagine dalla pagina Facebook dell’Atac)