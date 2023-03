Meteo Roma e Italia lunedì 10 marzo, le previsioni per la giornata

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per venerdì 10 marzo segnano il passaggio di un fronte temporalesco diffuso su alcune regioni. Vediamo cosa accade

Meteo Roma e Italia, venerdì 10 marzo: la Capitale

Un venerdì caratterizzato da tempo prevalentemente coperto con temporali nella prima metà della mattinata. Nelle prime ore del mattino sulla Capitale possibile l’affacciarsi di qualche schiarita desinata comunque a lasciare posto a temporali. Nel pomeriggio ancora nubi a tratti e schiarite. Le temperature massime saranno di circa 17° mentre le minime stabili a 10 gradi.

Il tempo in Italia, temporali sugli Appennini

Una veloce perturbazione in arrivo sulle regioni del Nord è destinata però a passare velocemente lasciando qualche pioggia mattutina su Lombardia e Triveneto. Possibili nevicate sui confini alpini centro-occidentali sopra i 1000 metri circa. Sul resto delle regioni il tempo sarà soleggiato. Clima mite ovunque. Temperature in lieve aumento comprese tra 10 e 19 gradi.

Al centro la perturbazione in arrivo dal Nord porta piogge intense e locali temporali su Toscana, Umbria e Lazio soprattutto al mattino; maggiori variabilità sulle regioni adriatiche. Temperature in rialzo con massime tra 15 e 19.

Rovesci e temporali anche al Sud; con piogge moderate soprattutto sulla Campania al nord della Calabria, interessando anche la Puglia. Tempo soleggiato in Sicilia con clima mite in tutto il sud Italia. Valori compresi tra 16 e 21 gradi per la giornata.

