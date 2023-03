Pubblicato il 1 Marzo 2023 09:12

Meteo Roma e Italia Meteo Roma e Italia giovedì 2 marzo, le previsioni della giornata

di Redazione

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per la giornata di giovedì 2 marzo mostrano l'affacciarsi di un timido sole in alcune Regioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per la giornata di giovedì 2 marzo segnano piogge diffuse con possibili temporali anche di moderata intensità al nord con l'arrivo di parziali schiarite nelle regioni del Sud. Meteo Roma e Italia, giovedì 2 marzo: la Capitale La giornata di giovedì sarà all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge sulla Capitale, una breve schiarita potrebbe registrarsi nelle prime ore del mattino. Tempo diffusamente piovoso per tutta la giornata con una particolare intensità nelle prime ore del pomeriggio quando si scatenerà qualche temporale. Le temperature generali si registrano con minime intorno a 6° C mentre le massime non superano i 13 gradi. Il tempo in Italia, timido sole al Sud Ancora nuvoloso con piogge sul nord Italia con particolare attenzione alle Regioni del Piemonte, bassa Lombardia, Emilia-Romagna con neve a bassa quota ad ovest delle Alpi. Nel Triveneto possibili schiarite. Temperature massime intorno ai 10 gradi. Al centro e nelle isole piogge diffuse anche di media intensità soprattutto nelle zone del Lazio, Marche e Abruzzo. Mari mossi e temperature comprese tra 9 gradi e 14. Persistono le piogge al sud, su Sardegna, Molise e Campania; variabilità altrove, con ampie schiarite sul versante ionico. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 16

