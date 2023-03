Eni HVOlution, il Diesel senza petrolio fatto con grassi animali e oli vegetali

Si chiama HVOlution, il Diesel senza petrolio fatto con grassi animali e oli vegetali del gruppo Eni.

Entro il 2035, non si potranno più immatricolare per legge macchine con motori termici. Una scelta che coinvolgerà tutta l’Unione Europea. Si tratta di una rivoluzione, per quello che concerne il mondo dei trasporti, ma anche la tecnologia e l’impatto ambientale.

Tra gli attori più coinvolti le multinazionali del petrolio, cosa faranno con questa trasformazione epocale?

Eni e il suo biocarburante Diesel HVOlution

Qualche indicazione in più arriva da Eni e il suo diesel senza petrolio. Fatto interamente con oli usati di frittura, grassi animali e oli vegetali (estratti da colture in terreni marginali e non in competizione con la filiera alimentare). Ma anche residui della cosmetica. Insomma al 100% materie prime rinnovabili. Anche questa è una scelta coerente con la questione ambientale.

Eni per questo progetto ha scelto il nome HVOlution. Ed è già in vendita in 50 stazioni di servizio. Entro il mese di marzo verrà aumentato il numero delle pompe di benzina che offrono questa alternativa, fino a 150. L’obiettivo, spiega il gruppo, è quello di arrivare a tutti i distributori del marchio sul suolo italiano.

Quei 10 centesimi che mettono il freno

Questo carburante è già stato scelto da diverse aziende, ma la faccenda del prezzo induce a frenare: infatti il suo costo è di 10 centesimi più alto (al litro) rispetto a Diesel normale. Lo stesso rispetto all’Eni Diesel+ e che contiene di suo il 15% di HVO. Della sua produzione se ne occupa una branca della società Eni Sustainable Mobility, che fa parte del colosso.

Questo carburante potrà essere usato da automobili e camion che montano motori Diesel Euro 5 e 6, ma che devono essere compatibili con EN 15940 (XTL). Questo codice può essere verificato sul proprio libretto di circolazione.

© Riproduzione riservata