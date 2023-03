Pubblicato il 15 Marzo 2023 09:28

Previsioni Meteo Roma e Italia giovedì 16 e venerdì 17 marzo, le previsioni

di Redazione

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per Giovedì 16 e venerdì 17 marzo, vediamo la tendenza meteo per i prossimi giorni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per giovedì 16 e venerdì 17 marzo segnano il passaggio di un fronte nuvoloso diffuso su alcune regioni e una domenica ampiamente soleggiata. Vediamo cosa accade Meteo Roma e Italia, giovedì 16 e venerdì 17 marzo: la Capitale giovedì 16 e venerdì 17 marzo sulla Capitale splenderà un bel sole che accompagnerà i cittadini capitolini per tutte e due le giornate. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno moderati. Temperatura che arriva a 17 gradi nel primo pomeriggio mentre le minime di assestano a 2°. Il tempo in Italia, bel tempo diffuso in tutta la Penisola Sulle regioni del Nordi il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, potremmo trovare zone di leggera nuvolosità di passaggio nelle regioni del Nordovest. E temperature in aumento arriveranno a massime comprese tra 14 e 18 gradi. Al centro giovedì 16 e venerdì 17 marzo trascorreranno con generali condizioni di tempo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni e le temperature sono in aumento arrivando a sfiorare i 19 gradi. Un bel sole splenderà nelle regioni del Sud con locali annuvolamenti sul settore ionico. Temperature con valori compresi tra 13 e 18 gradi per le due giornate.

