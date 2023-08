Le previsioni meteo a Roma e le info sul traffico per sabato 19 e domenica 20 agosto, vediamo come muoverci per le strade della Capitale Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo e traffico a Roma sabato 19 e domenica 20 agosto, il tempo nella Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 19 e domenica 20 agosto si caratterizzano per il sole e il tempo stabile senza annuvolamenti persistenti, le temperature in entrambe le giornate saliranno gradualmente passando dai 36° di massima del sabato fino ai 38 gradi di domenica 20 agosto. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 23 gradi.

Muoversi a Roma nel weekend e le chiusure

Sabato 19 agosto a Borgo Sant’Angelo sarà vietata la circolazione tra via della Traspontina e piazza Pia. Il divieto temporaneo si rende necessario per gli interventi preparatori al cantiere per la nuova piazza Pia.

Ad agosto le Zone a traffico limitato notturne di Centro, Testaccio, Trastevere e San Lorenzo sono sospese mentre resta il divieto notturno per la Tangenziale in entrambi i sensi di marcia, tra largo Passamonti e viale Castrense (compreso l’accesso da via Prenestina) e tra il Ponte delle Valli e via Nomentana.

