Roma. Cade pino a San Basilio, tre minorenni ferite hanno rischiato di perdere la vita

Tre ragazze ferite, fra gli 11 e i 12 anni, due in codice rosso dinamico, un codice giallo, portate in tre diversi ospedali, Pertini, Bambino Gesù e Gemelli. Una di loro è già stata dimessa, per tutte 7 giorni di prognosi. È il bilancio dei feriti dopo la caduta di un albero all’interno di uno dei lotti del quartiere San Basilio, avvenuta ieri sera. Ma poteva essere più grave.

Oltre alle tre ragazze, c’è anche un quarto adolescente di 15 anni che è stato sfiorato riportando fortunatamente solo dei graffi.

Erano le 22.30 del 17 agosto, quando un pino di circa 20 metri è caduto all’interno del cortile del lotto 29.

Il punto dove la pianta ha ceduto è al centro di un‘area che solitamente è frequentata da tantissimi ragazzi, che si ritrovano per dare due calci ad un pallone, scambiare due chiacchiere su un classico muretto sperando di approfittare di un po’ di fresco in queste giornate molto calde. Nei pressi c’è anche un’area giochi riservata ai più piccoli, con altalena e scivolo.

La 'fortuna' ha voluto che al momento della caduta non ce ne fossero, visto che i giochi stessi sono ormai inutilizzabili a causa di incuria, incivilità e degrado, che nel quartiere della periferia romana sono all'ordine del giorno. Pochi istanti prima della caduta, gran parte dei ragazzi è riuscita a fuggire, dopo essersi accorta di quanto stava per avvenire.

Meno veloci le tre ragazze colpite dalle fronde del pino, per questo comunque fortunate perché il rischio di essere colpite dal tronco o dai rami è stato alto. Il fatto ha aumentato il malumore della gente del posto, alle prese anche con criminalità, abbandono, come dimostrano rifiuti ed erba alta nelle vie e nei cortili, e sgomberi.

Presidente del Municipio IV

“Rimango sconcertato per quanto accaduto questa notte alle 23, all’interno del lotto Ater in Via Senigallia 125 a San Basilio, dove tre ragazzi fra gli 11 e i 12 anni hanno rischiato di perdere la vita per la caduta di un pino di quasi 20 metri (2 in codice rosso dinamico, 1 codice giallo). Nonostante le ripetute note inviate e le varie sollecitazioni fatte alla Regione Lazio per manutenere il verde all’interno dei lotti Ater, nulla è stato fatto dall’insediamento del Presidente Francesco Rocca.

Questa volta si è rischiata seriamente la tragedia. Invito il presidente Francesco Rocca e l’assessore Pasquale Ciacciarelli di venirsi a fare un giro tra i lotti, ci sono tantissimi alberi nelle condizioni di quello appena caduto. Il Municipio esprime massima solidarietà ai ragazzi e alle loro famiglie”. Così Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV.

(Gas/ Dire)

*Foto di archivio

