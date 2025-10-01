Menù completo a 10 €, la trattoria gourmet in centro Roma con i prezzi da discount | Antipasto, primo e dolce inclusi

Vuoi gustare i migliori piatti della cucina romana spendendo meno di 15 euro? È possibile solo in questa trattoria, non molto distante dal Colosseo.

Molte persone provenienti da ogni angolo del mondo almeno una volta nella loro vita si recano nella capitale italiana per andare alla ricerca del patrimonio artistico-culturale privo di paragoni. Infatti la prima tappa è quasi sempre il Colosseo e a seguire ci sono i Musei vaticani.

Tra una visita turistica e l’altra si può approfittare per sedersi ai tavoli dei migliori ristoranti del posto e ordinare i piatti tipici della cucina romana. Uno in particolare è molto richiesto ed è la carbonara.

Tra le tante trattorie una spicca maggiormente per le recensioni positive che si possono leggere sul web. Si consiglia alla prenotazione altrimenti c’è il rischio di fare file chilometriche all’ingresso. È possibile sedersi non solo ai tavoli interni, ma anche a quelli esterni. Nel prezzo sono compresi la bottiglia d’acqua grande e il caffè.

Il menù è vasto, in quanto c’è quello per la cena al prezzo di 20 euro e include bruschetta, fiore di zucca in pastella, due assaggi nei primi a scelta, dessert, acqua e vino, caffè, amaro o limoncello o grappa. Non ci crederai, ma c’è anche quello da 10 euro e i più attenti noteranno che solo un primo piatto costa 7 euro. Ma com’è possibile una cosa del genere? Se sei curioso prosegui nella lettura.

Una trattoria nel cuore di Roma propone un menù gustoso ed economico

Ci sono state più di 39.000 visualizzazioni, chiaro segno che il contenuto del video di @sumarchio è stato di gradimento. Il ristorante si trova nel quartiere Salario, precisamente accanto a Villa Borghese in via Basento n° 20, è gestito da due fratelli.

“Hai solo 10 euro e vuoi mangiare abbondanti piatti tipici romani? Ho provato Osteria del Rione, abbastanza nel centro di Roma, per 10 euro ho mangiato antipasto, primo, dolce, acqua e caffè, più di un secondo alla carta a base di polpette al sugo”, ecco cosa si può leggere nella descrizione del video pubblicato su YouTube l’anno scorso.

Un ambiente accogliente e familiare che soddisfa tutti i palati

Una bruschetta con crema di carciofi, pane fresco, piatto abbondante di amatriciana, polpette al sugo. Da premettere che ogni piatto costa tra 5 e il 10 euro, quindi si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

L‘Osteria del Rione lascia sempre il segno, quindi è inevitabile che si lascino delle ottime recensioni. Se anche tu organizzi una gita nella capitale italiana approfitta dell’ora di pranzo, ma come detto prima sarebbe opportuno chiamare e prenotare.