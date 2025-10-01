“Ti diamo 2.000€ al mese”, la Banca più importante d’Italia assume adesso: non serve la laurea | Contratto a tempo indeterminato e benefit

Un contratto a tempo indeterminato ti aspetta in una delle banche più conosciute del mondo. Se rispetti i requisiti allora prepara la penna.

In questo periodo sei alla ricerca di un nuovo lavoro perché quello che hai non ti soddisfa sufficienza? C’è chi indugia perché fare un salto nel vuoto spaventa e, di conseguenza, non si lascia la zona comfort. Altri, invece, vogliono rischiare il tutto per tutto e si mettono in gioco con una nuova sfida.

Sul sito money.it è stata riportata una notizia che può tornare utile per coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Sono state investiti 12 miliardi di euro con 10.000 posti di lavoro nel mondo ed entro il 2027 si conta di ampliare ulteriormente il numero dei clienti.

Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti per poter firmare finalmente un contratto a tempo indeterminato. Prima, però, devi capire se sei disposto a dare un taglio netto alla tua vita.

In Messico, in India, in Francia, Belgio, Portogallo Sud Africa e gli Emirati Arabi Uniti potrebbero essere dei luoghi dove avrai la possibilità di trasferirti se accetti di stravolgere la tua vita per dedicare anima e corpo al nuovo lavoro.

Proposte di lavoro con uno stipendio da capogiro

Come detto prima, 10.000 nuovi posti di lavoro a livello internazionale sono stati proposti (basta pensare che nel Regno Unito sono stati investiti 3,8 milioni di euro). In questo progetto sono stati anche inclusi gli Stati Uniti e la Francia rispettivamente con 465 milioni di euro e 1,1 miliardi di euro. Anche in America Latina e in Asia-Pacifico ci saranno prossimamente delle sedi operative.

È la fintech britannica Revolut che vuole a tutti i costi diventare la prima banca globale e nella prima sede centrale a Canary Wald ha spiegato che cosa consiste il nuovo investimento colossale. A tal proposito è intervenuto Nik Storonsky, CEO e co-fondatore: “La nostra missione è sempre stata quella di semplificare il denaro per i nostri clienti e la nostra visione di diventare la prima banca veramente globale al mondo né la massima espressione”.

Ecco le figure professionali e i requisiti richiesti

Quali sono le figure richieste per ampliare il proprio team? Sicuramente all’appello non mancheranno gli ingegneri software e data scientist, specialisti in intelligenza artificiale, esperti di compliance, professionisti del marketing e della comunicazione globale e customer support.

Dato che si vuole abbracciare il concetto di globalizzazione, chi ha intenzione di inviare un curriculum deve sapere che è necessario avere una buona conoscenza della lingua inglese e richiede anche una buona formazione tecnica o economica. Se rispecchi tutte queste caratteristiche allora ti consigliamo di monitorare il sito web.