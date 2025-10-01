“Mi dispiace, lei è uno stupido”, questi 3 colori di auto rivelano automobilisti poco intelligenti | Gli esperti confermano che Roma ne è piena

Non è uno scherzo, pare che ci sia una correlazione tra un basso quoziente intellettivo e il tuo colore preferito.

È ben risaputo che Roma è una delle più grandi città con un’alta densità demografica. Essendo una città multietnica, è prassi incrociare per strada persone appartenenti a culture diverse. Inoltre un grande dilemma è caratterizzato dalla costante presenza di traffico.

Molte persone preferiscono lasciare l’auto nel garage e utilizzare i mezzi pubblici di trasporto. C’è un’ampia scelta tra tram, metropolitana, autobus e treni. La scelta, dunque, dipende dalla meta da raggiungere.

Altri non riescono a fare a meno della comodità e, di conseguenza, rischiano di trascorrere ore e ore nel traffico con la propria automobile. Tanti sono i veicoli di trasporto che percorrono le strade della capitale italiana e si potrebbe parlare di un’esplosione di colori, perché oggi le case automobilistiche hanno pensato bene di accontentare tutti.

Secondo quanto riportato sul sito money.it pare che ci sia una correlazione tra un basso quoziente intellettivo e i colori preferiti delle persone. Non c’è eccezione nemmeno quando si recano in una concessionaria per acquistare l’auto dei propri sogni. Andiamo a scoprire in che cosa consiste.

La tua automobile ha uno di questi colori? Ecco il tuo QI

Questo è quanto emerso dagli studi dell’Università di Groningen. I colori che denotano un quoziente intellettivo più elevato sono il blu, il rosso e il verde. In Italia molti hanno fatto una di queste scelte in concessionaria, ma altri colori preferiti dagli italiani sono il nero, il bianco e l’argento.

Secondo gli studi menzionati gli italiani avrebbero un quoziente d’intelligenza superiore rispetto agli altri. E invece quelli che danno indirettamente dello stupido quali sono? La risposta è immediata.

Tre colori che non ti saresti mai aspettato

In realtà è saltato fuori un legame tra il colore e punteggi più bassi nei test di intelligenza. Il primo colore in questione è il grigio. Considerato un colore elegante, ma per molti fa venire in mente la noia e la mancanza di coraggio di rischiare quando c’è una sfida sul proprio cammino. La scelta che si fa quotidianamente è amalgamarsi alla massa perdendo la propria identità.

Il secondo colore è il marrone che sta ad indicare il rifiuto del cambiamento e la volontà di essere riservati e molto attenti alla stabilità. Questo significa che la flessibilità è considerata una nemica a tutti gli effetti, in quanto potrebbe stravolgere negativamente i piani. Infine il terzo colore è il giallo, tipico di chi vuole solo attirare l’attenzione per una questione estetica senza andare oltre.