Mediaset, dopo la D’Urso anche lei è stata fatta fuori: nonostante gli sforzi non c’è stato nulla da fare

Mediaset, dopo l’uscita di scena della D’Urso ora un0’altra è stata fatta fuori. Ormai non c’è più nulla da fare.

L’Azienda del Biscione ancora nella bufera. Dopo che la scorsa estate ha iniziato a mettere in atto, per volontà di Pier Silvio Berlusconi, numerosi cambiamenti, definibili in certi casi delle autentiche rivoluzioni, il chiacchiericcio nei suoi confronti non si è più fermato. Di certo ciò che ha fatto più scalpore è stata l’uscita di scena di Barbara D’Urso.

Parliamo indubbiamente di una grande professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto e che per tanti anni ha condotto molti programmi, inclusi reality, riscontrando enorme successo. Da anni poi ci faceva compagnia, dal lunedì al venerdì, con il suo Pomeriggio Cinque. E ora vederlo senza di lei procura l’arrivo del classico amaro in bocca ai più.

Molti telespettatori, soprattutto quelli della prima ora, sono rimasti interdetti dal cambio di conduzione. Myrta Merlino è bravissima ma a quanto pare lo zoccolo duro dei fan della trasmissione non ha preso bene la scelta dei vertici di togliere la conduzione a colei che lo ha condotto per tanto tempo.

Mediaset, dopo la D’Urso anche lei è stata fatta fuori

Tanto più che la conduttrice campana, nel salutarli a maggio inoltrato, aveva dato loro appuntamento a settembre. Peccato che solo qualche settimana dopo sia stata clamorosamente smentita dalla comunicazione ufficiale da parte di Mediaset che sosteneva che lei non lo avrebbe più condotto. Ora il suo contratto con l’Azienda è bello che scaduto e si attendono novità da parte sua sul fronte televisivo.

Fatto sta che dopo quel che è accaduto alla D’Urso i telespettatori non sanno più che aspettarsi. Ora poi un’altra grande star del Piccolo Schermo pare che stia per essere messa da parte. Il che è anche molto strano dal momento che in questo momento è assai chiacchierata e sulla cresta dell’onda.

Ilary Blasi, niente Isola per lei? La forte indiscrezione

Parliamo di Ilary Blasi che è stata di recente ospite di Verissimo. La showgirl romana, grande amica di Silvia Toffanin, ha parlato del suo libro Che Stupida, uscito proprio in questi giorni, dopo il grande successo riscontrato dal docu- film, disponibile in esclusiva su Netflix, Unica. Ora però c’è una terribile doccia fredda in serbo per lei e per i suoi tanti estimatori.

Secondo una forte indiscrezione di Dagospia lei sarebbe fuori dalla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi che andrà in onda poco dopo la conclusione dell’edizione attualmente in corso del Grande Fratello. Al suo posto ci sarebbe Vladimir Luxuria. Via anche Alvin, che da qualche anno rivestiva la mansione di inviato in Honduras.