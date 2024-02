Maurizio Zamboni, che fine ha fatto il postino storico di C’è posta per te: oggi campa proprio così

L’indimenticabile postino è scomparso dagli schermi dopo vent’anni al fianco di Maria: ecco che fine ha fatto Maurizio Zamboni.

Gli aficionados di “C’è posta per te” non hanno certamente dimenticato lo storico postino Maurizio Zamboni, che ha varato il programma a fianco di Maria De Filippi e degli ex colleghi Walter Nudo e Rossella Brescia.

Il pizzetto più affabile e spassoso del Biscione era stato reclutato da Maurizio Costanzo in persona, grazie al suo curriculum professionale piuttosto eccentrico.

Egli veniva infatti da un percorso di animatore turistico, e il conduttore riteneva che i postini del programma dovessero vantare spiccate attitudini relazionali, in modo da mettere a proprio agio i destinatari delle missive.

Maurizio Zamboni ha militato nel format mariano per ben vent’anni, salvo poi abbandonare “C’è posta per te” senza preavviso nel 2019. In una recente intervista, egli ha rivelato a “TvBlog” le ragioni del suo abbandono, peraltro piuttosto clamorose. L’ex postino ha infatti sentenziato: “Con la TV, nessun contatto“.

L’esperienza di Maurizio Zamboni in Mediaset

Sebbene nel corso della sua carriera televisiva abbia collezionato momenti memorabili, come la consegna a Diego Armando Maradona, Maurizio Zamboni sembra essersi allontanato definitivamente dal mondo dello spettacolo. Eppure, quest’ultimo rievoca tutt’ora con gratitudine il fatidico incontro a Fiumicino, come riferito a “TvBlog”: “Dovevo bloccare Maradona in mezzo alla folla che lo trascinava. Il rituale prevedeva 3 domande per capire se fosse il Diego che cercavo, e ricordo ancora il suo sguardo. Pensò: ‘Ma questo è scemo’. Fu un’emozione mostruosa“.

Zamboni ha inoltre riservato a Maria De Filippi alcune parole emblematiche: “È immensa, educatissima, si prepara e studia, intelligentissima e molto sensibile. Ha capacità di sintesi, tempi comunicativi eccezionali“. Ciò nonostante, nel 2019 ha appeso il berrettino al chiodo e parcheggiato definitivamente la bici di “C’è posta per te”: “Lasciai poco prima dell’arrivo del Covid. Dopo venti anni di fila sentivo di aver chiuso il cerchio. Ho preferito concentrarmi su altre cose“. Di che si tratta, nello specifico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da maurizio zamboni (@mauriziozamboni)

Maurizio Zamboni torna alle origini

A quanto emerge dall’intervista, l’ex postino avrebbe deciso di tornare nel settore dell’animazione, ma stavolta in veste di imprenditore. Egli ha infatti fondato un’agenzia, che gestisce tutt’ora assieme ad un amico.

“Facciamo lavorare 150 ragazzi” – ha riferito – “Il nostro scopo è creare relazioni tra le persone, far nascere delle amicizie. Oggi è tutto più complicato, tutto si è raffreddato, un po’ per i social, un po’ per la pandemia. Ci siamo disabituati a relazionarci, c’è timidezza e maggiore freddezza“. Maurizio Zamboni tiene inoltre delle lezioni di public speaking assieme alla moglie Linda Salvador, e al momento non sembra rimpiangere i suoi trascorsi sul piccolo schermo. Ha infatti ammesso: “Se ho tagliato i ponti con la TV? Al momento, non c’è più alcun contatto, ma mai dire mai“.