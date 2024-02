Antonella Clerici apre per la prima volta il suo camerino di È Sempre Mezzogiorno: il dettaglio non passa inosservato

Antonella Clerici mostra in esclusiva il suo camerino di È Sempre Mezzogiorno. Il dettaglio che non è passato inosservato.

Antonella Clerici conquista ancora una volta i cuori palpitanti dei suoi numerosi estimatori. Lei, che è un’immensa professionista, con alle spalle tanta gavetta e che è tuttora una delle conduttrici più amate dagli italiani di ogni età, ha voluto mettere nuovamente in luce la sua ragguardevole semplicità.

Del resto, nonostante il grandissimo successo che l’ha letteralmente travolta, è rimasta una donna per l’appunto semplice e con i piedi ben ancorati a terra. Ed è di certo anche questo suo aspetto che la rende vincente agli occhi dei più. La sua dolcezza, così come la sua innata fantasia e il suo gran cuore, fanno poi ampiamente il resto.

Da anni ci tiene compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima dell’ ora di pranzo, sui Rai Uno, con E’ Sempre Mezzogiorno. Qui, insieme ai suoi amici chef, ci delizia dandoci tante dritte culinarie e insegnandoci ricette strepitose che passano, e pure con una certa disinvoltura per la verità, dall’antipasto al dolce.

Antonella Clerici ci mostra per la prima volta il suo camerino di È Sempre Mezzogiorno

E noi, dal canto nostro, possiamo riprovarle a crearle nelle nostre cucine anche grazie agli altri super validi consigli che troviamo nel magazine ufficiale della trasmissione che è una delle più seguite nella fascia del daytime. Lei, andando in onda praticamente quasi ogni giorno, deve necessariamente trascorrere molto tempo dietro le quinte e soprattutto nel suo camerino.

Ora, per l’immensa gioia dei suoi fan, nonché più accaniti telespettatori, ha deciso di mostrarlo tramite la condivisione di un lungo e splendido video posto come post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram tramite il quale lei ama mantenere costantemente aggiornato il suo pubblico su tutte le sue novità. Un dettaglio del video poco fa citato non è però passato inosservato.

Il dettaglio che non passa inosservato

Nel mostrarci tutti gli angoli di ciò che è diventato a tutti gli effetti ” la sua seconda casina”, come ha dichiarato lei stessa, lei ci ha deliziato con alcune rivelazioni relative all‘uso degli abiti che ama indossare più volte, così come le sue scarpe. Non è nemmeno mancata la visione della zona dedicata al trucco e parrucco, così come di quella dedicata alle riunioni con tanto di frigo.

Alle pareti possiamo poi ammirare tanti scatti appartenenti sia al passato che al presente della conduttrice che non riguardano solo la sfera prettamente lavorativa. Fatto sta che un dettaglio è balzato subito agli occhi. Parliamo dello style Barbie presente nel camerino che oggi va decisamente di moda, grazie anche al film dedicato alla bambola più famosa al mondo che tanto ha fatto parlare di se.