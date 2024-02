Barbara De Santis, è proprio lui l’ex fidanzato: a causa sua lasciò Uomini e Donne nel 2015

La dama Barbara De Santis è tornata a Uomini e Donne dopo anni di assenza. In passato era andata via per un uomo e oggi scopriremo la sua identità. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Uomini e Donne va in onda tutti i giorni dopo la soap opera turca Terra amara su canale 5. Al centro dello studio si siedono sia i partecipanti del Trono Over che quelli del Trono Classico e raccontano le loro vicende sentimentali. Gianni Sperti e Tina Cipollari commentano ciò che accade, in quanto le discussioni sono dietro l’angolo.

Alcuni partecipanti riescono a trovare l’anima gemella e vanno via dal programma televisivo. Qualcuno è convolato a nozze e tra questi possiamo menzionare Beatrice Valli e l’ex tronista Marco Fantini. Altri, invece, sono ancora alla ricerca dell’amore. Gemma Galgani, per esempio, non perde ancora la speranza ed è ancora a Uomini e Donne per stare ancora in gioco.

Da poco è tornato Armando Incarnato, il quale non ha perso tempo nel puntare il dito contro Cristina Tenuta alle prese con Alessandro Vicinanza. Anche Roberta Di Padua, dopo aver deciso di mollare per colpa di Alessandro, ha cambiato idea così si è seduta nuovamente nel parterre femminile.

I telespettatori hanno notato il ritorno di Barbara De Santis. Molti ricorderanno sicuramente che in passato ha creato delle dinamiche avvincenti con il suo carattere esuberante. E proprio nel 2015 ha mollato tutto per amore di una persona. Di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

L’ultima relazione di Barbara De Santis

Per chi non lo sapesse, Barbara ha 53 anni e proviene da Mantova. Qualche anno fa aveva trovato l’amore con il cinquantenne Maurizio Guerci che, ironia della sorte, è l’ex di Gemma. Per lui ha abbandonato quest’esperienza televisiva, però dopo un po’ non ha nascosto di essersi pentita. Il motivo? C’è stato di mezzo un tradimento. Per questo motivo è tornata a UeD.

Facendo un tuffo nel passato, precisamente nel 2015, un altro uomo è entrato nella sua vita. Tutti sono concordi nel dire che sia un uomo affascinante.

Ex cavaliere di Uomini e Donne nella vita della dama

Lui si chiama Franco Garna. Anche in questo caso galeotto è stato il programma, ma una volta spente le telecamere aveva dichiarato di non essere più innamorato di Barbara. Si sono lasciati senza rancore per poi tornare insieme a Uomini e Donne.

Franco si è subito messo in gioco mentre lei ha avuto difficoltà nel conoscere altri perché aveva confessato di essere ancora legata a lui. Per fortuna si è proposto il cavaliere Davide che le ha fatto dimenticare il dolore.