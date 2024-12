Massimo Lopez investito a Roma, “Mi è andata di lusso”

“Mi è andata di lusso, poteva andare molto peggio.” Con queste parole Massimo Lopez, 72 anni, attore e comico originario di Ascoli Piceno, ha commentato l’incidente stradale che lo ha coinvolto venerdì sera, 29 novembre 2024, poco dopo essere uscito dal Teatro Olimpico, dove si esibiva nello spettacolo Dove eravamo rimasti insieme a Tullio Solenghi.

L’incidente, causato da un pirata della strada, è avvenuto vicino a piazza Gentile da Fabriano, mentre Lopez stava salutando un gruppo di colleghi e amici. Il comico è stato investito da uno scooter che lo ha travolto, facendolo finire a terra, con una microfrattura al naso e una lussazione alla mano.

Le rassicurazioni ai fan

Ieri, con la mano fasciata e le medicazioni sul volto, Lopez ha voluto rassicurare i suoi fan attraverso un video sui social: “Ringrazio tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato e mandato messaggi di solidarietà per sapere delle mie condizioni di salute a seguito dell’incidente accaduto venerdì. Sono stato investito da uno scooter, ho avuto una piccola frattura al naso e alla mano, ma mi è andata di lusso, poteva andare molto peggio. È andata bene – ha sottolineato – devo stare così con la mano fasciata, ma va bene. Grazie davvero a tutti di cuore.”

Le indagini

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione Monte Mario, dove Lopez ha presentato una denuncia contro ignoti, allegando il referto dell’ospedale Cristo Re e 30 giorni di prognosi. Una denuncia simile è stata presentata anche da Nadia S., cantante e amica dell’attore, che ha subito le stesse ferite e ha avuto 30 giorni di prognosi. Nadia è stata medicata presso l’ospedale Sant’Andrea.

La dinamica

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23:30, quando Lopez, appena uscito dallo spettacolo, era nei pressi di piazza Gentile da Fabriano, accompagnato da amici e colleghi. Il gruppo si stava salutando quando uno scooter, che viaggiava ad alta velocità lungo via Antonio Allegri da Correggio, ha perso il controllo e ha travolto Lopez, sbalzandolo a terra per alcuni metri. Il conducente dello scooter, approfittando della confusione, è fuggito, ma il numero di targa è stato preso dai testimoni, e la denuncia è stata formalizzata.

Lopez è stato inizialmente soccorso dai presenti, ma ha poi annullato la richiesta di soccorso e si è fatto accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re. Dopo essere stato medicato e dimesso, ha deciso di tornare immediatamente in teatro. Solo la recita pomeridiana è stata annullata, mentre la sera successiva il duo comico si è esibito regolarmente. Gli organizzatori hanno comunicato che il pubblico per lo spettacolo annullato è stato tempestivamente avvisato e che i biglietti sono stati riprogrammati per altre date.

Nessuno stop per la tournée

La tournée proseguirà come previsto, con spettacoli a Cassino, Aprilia, San Marino, Arezzo, Genova, Piacenza, Firenze e una sosta per le festività natalizie. Solenghi, subito dopo l’incidente, ha confermato che lo spettacolo è stato portato a termine con successo e che la tournée continuerà fino a metà febbraio.

I carabinieri, nel frattempo, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e le testimonianze per identificare il pirata della strada.