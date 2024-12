Roma, il Natale è iniziato: acceso l’albero a Trinità dei Monti

Il Natale è ufficialmente iniziato a Roma con l’accensione delle spettacolari luminarie di via dei Condotti e del maestoso albero di Natale sulla scalinata di Trinità dei Monti. L’evento, simbolo della magia delle festività nella Capitale, ha attirato migliaia di persone in piazza di Spagna, applaudendo un’iniziativa che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

Babin: “Albero speciale, innovativo e sostenibile”

La maison Bulgari, icona del lusso italiano, è il mecenate dietro questo suggestivo spettacolo di luci. L’azienda ha finanziato interamente il progetto, che non si limita a via dei Condotti e piazza di Spagna, ma si estende a diverse aree della città. Jean Christophe Babin, CEO di Bulgari, ha sottolineato la filosofia alla base dell’iniziativa: “Un albero speciale, innovativo, sostenibile, realizzato con materiali riciclati e illuminato a LED. Un’opera d’arte che guarda al futuro, in una città che racchiude 27 secoli di storia.”

Interamente realizzato con materiali riciclati, il progetto vuole essere un esempio di come tradizione e rispetto per l’ambiente possano convivere armoniosamente. Le luci al LED, oltre a garantire un basso impatto energetico, conferiscono all’albero una luminosità elegante, che esalta il fascino della storica scalinata.

Le luminarie di via dei Condotti, ispirate alle creazioni della maison Bulgari, trasformano la celebre strada dello shopping in un viale scintillante che celebra la bellezza italiana. Un trionfo di luci che richiama l’atmosfera festiva e accogliente del Natale romano.

Gualtieri: “Momento di grande bellezza per Roma”

L’evento di accensione si è svolto alla presenza di autorità locali e volti noti del panorama culturale italiano. Tra gli ospiti d’onore, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il CEO di Bulgari Jean Christophe Babin, l’assessore capitolino al Turismo Alessandro Onorato, l’assessore alle Attività Produttive Monica Lucarelli, e il presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi. Testimonial dell’evento due amatissimi attori, Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, che hanno condiviso il loro entusiasmo per l’iniziativa.

“È un momento di grande bellezza per Roma,” ha dichiarato il sindaco Gualtieri. “La tradizione dell’albero continua, ma oggi si arricchisce di arte, innovazione e sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente.” Gualtieri ha poi elogiato l’idea di estendere le installazioni natalizie ad altre 20 zone della città, rendendo il Natale un’esperienza condivisa in ogni quartiere.

L’assessore Onorato ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un modello virtuoso di collaborazione tra associazioni, commercianti e amministrazione comunale. “È un esempio di come il lavoro congiunto possa rendere la città ancora più bella, unendo tradizione e modernità in un periodo così speciale come il Natale”. Il presidente dell’associazione Via Condotti, Valerio Lucci, ha espresso la gratitudine del commercio locale per l’impegno congiunto che valorizza una delle vie più iconiche della Capitale.