Massimiliano Fuksas: “Bologna e Milano? Città invivibili. Servono case per i più deboli”

Massimiliano Fuksas, architetto tra i più noti a livello nazionale e internazionale, è intervenuto ai microfoni di Tgcom24 per disquisire di un problema atavico che affligge l’Italia: il caro affitti. Non ha posto però l’accento soltanto su questo, ma ha anche parlato della necessità di garantire una casa a tutti e degli interventi che la politica deve fare.

Fuksas sul problema del caro affitti

Il celeberrimo architetto Massimiliano Fuksas, autore di opere realizzate in tutto il mondo, ha detto la sua sul problema del caro affitti non nascondendo una certa amarezza per la condizione di difficoltà che l’Italia vive da diversi decenni: “Bisogna costruire case non solo per i più giovani ma anche per quelli che non le hanno, è un problema storico dell’Italia”.

L’ideatore del progetto del Nuovo Centro Congressi “La Nuvola” nel quartiere Eur di Roma e del Grattacielo della Regione Piemonte a Torino ha poi, con una certa franchezza, sottolineato la condizione di invivibilità che hanno raggiunto città come Milano e Bologna: “Bologna, Milano sono città invivibili ormai. In Francia vengono approvati 180mila progetti di case sociali all’anno, in Italia un numero irrisorio”.

Una società che lascia indietro i più deboli

L’architetto e designer romano ha poi concluso regalando una riflessione sui difetti della società contemporanea, tutta ripiegata sulle ragioni dei più forti: “La nostra non è una società per i più deboli ma per i più forti. Servono finanziamenti per costruire nuovi alloggi per i più deboli. E’ un non senso tipico del nostro paese”.

