Roma, stazione Tiburtina, posteggio taxi a 150 metri tra disagi e ostacoli

Lunedì scorso, 8 Maggio, è stato aperto il nuovo posteggio taxi della stazione Tiburtina, che nel progetto di rifacimento della stazione era stato letteralmente dimenticato. E come spesso succede quando cerchi di rimediare dopo aver finito un lavoro, nasce un pasticcio.

Il posteggio Taxi alla stazione Tiburtina

Adesso il posteggio è stato collocato in via Mazzoni, a 150 metri dall’uscita della stazione e con notevole diminuzione di posti per vetture taxi, dai 30 originari ai 12 attuali.

Il sindacato Fast Confsal Taxi nella figura del segretario regionale Vincenzo Cristofanelli ha subito esposto alla attuale amministrazione comunale la inadeguatezza dello stazionamento per lontananza, criticità e mancanza dei requisiti standard di accesso per i fruitori del servizio taxi. Il tratto da percorrere è sprovvisto di pensilina e poco agevole per chi ha difficoltà motorie e portatori di handicap.

L’accesso al servizio taxi

Possiamo immaginare che un’opera di dimensioni notevoli come è stata la nuova stazione ferroviaria Tiburtina avrebbe dovuto prevedere una posizione per il servizio taxi, la più comoda possibile per i viaggiatori appena arrivati a Roma. Inoltre è disarmante argomentare ancora sulla presenza di ostacoli ancora insormontabili per chi ha difficoltà motorie. Quello dovrebbe essere un elemento prioritario nell’architettura di una infrastruttura pubblica e privata.

Il Comune per il momento non risponde e allora l’organizzazione sindacale sta attuando una sorta di protesta per la rivalutazione della postazione taxi adiacente l’uscita della stazione. I tassisti stanno procedendo ad andatura lenta, centellinando il servizio alla Stazione Tiburtina.

© Riproduzione riservata