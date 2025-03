Ma quale Cinecittà, il VILLAGGIO DEL CINEMA nel Lazio è un altro: dista a pochi minuti da Roma | Qui il pane non manca mai

Il borgo romano in questione potrebbe dare del filo della torcere a Cinecittà. Ha fatto da sfondo a un noto film del cinema italiano.

Questo borgo romano è famoso soprattutto per coloro che amano il cinema perché ha fatto da sfondo alle vicende dei protagonisti di un film commedia del 1953 diretto da Luigi Comencini. Si tratta di “Pane, amore e fantasia” e il protagonista è stato Vittorio De Sica nei panni del maresciallo Antonio Carotenuto.

La storia è stata ambientata nel paese immaginario di Sagliena, ma in realtà non è altro che un comune collocato nella zona orientale della provincia di Roma. Fu scelto per le sue dimensioni ridotte. Non a caso ospita 849 abitanti e solo nel 2017 fu inserito tra i borghi più belli d’Italia.

Esso sorge nei pressi dei Monti Prenestini e le sue cime più elevate sono il Colle Perrazzo e il Colle Cervino. Lo stemma rappresenta un castello d’oro con finestre nere, con una torre centrale e all’estremità un’aquila sormontata da una corona antica d’oro e non manca il gonfalone.

Sicuramente è una meta che vale la pena visitare. Non è molto distante dalla capitale italiana, dunque si può dedicare una giornata alle bellezze di questo borgo.

Il borgo romano del cinema ha tanto da offrire

Tra le architetture religiose è possibile visitare la Chiesa di Santa Maria della Costa che fu realizzata nel 1700. 53 anni dopo fu fatta affrescare con raffigurazioni della vita della Vergine. Attualmente non è utilizzato per scopi religiosi, bensì per altri usi. A seguire c’è la Chiesa di San Pietro Apostolo che fu costruita sui resti di una costruzione romana. Solo nel 1732 aveva volontà del Papa fu ingrandita e ristrutturata.

Da non dimenticare le Chiese di Santa Maria del Montirolo e la Chiesetta dell’Addolorata. Per coloro che vogliono entrare in contatto con la natura è possibile recarsi in un’area protetta nota come il Monumento Naturale Valle delle Cannuccete. Molti hanno già capito di quale si sta parlando.

Origini antiche e tracce di un passato maestoso

Il borgo non è altro che quello di Castel San Pietro Romano. Secondo fonti attendibili pare che abbia avuto origine nel Medioevo perché la posizione strategica era ottima per difendersi dagli attacchi del nemico.

Infatti sono ancora intatte gli antichissime mura ciclopiche che facevano parte di un’imponente fortificazione che circondava l’acropoli della polis romana. Inoltre nel 1848 fu combattuta la battaglia di Palestrina, condotta da Giuseppe Garibaldi e i suoi uomini.