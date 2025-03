Arroccato su una rupe di tufo si erge il BORGO SOSPESO nel Lazio | Luogo che è fermo ai tempi del Rinascimento

Non molto distante da Roma esiste un borgo che ha una caratteristica che lo rende unico nel suo genere! Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Questo borgo ha fatto da sfondo al set cinematografico del film Amici miei del 1975. Anche delle scene de Il tredicesimo apostolo sono state girate lì. Gli amanti di grande schermo sicuramente avranno capito di quale si sta parlando. Tuttavia è famoso per un motivo ben preciso.

Si tratta di un comune italiano di 902 abitanti della provincia di Viterbo. Il territorio è caratterizzato da colline e nella parte meridionale spicca la cima del Monte li Frati. La zona è bagnata dalle acque del Treja e il suo centro storico è collocato su un pianoro di tufo.

Tra le architetture medievali è possibile visitare la Chiesa del Santissimo Nome di Gesù che fu costruita nel XIV secolo è ristrutturata poi nel 1793. Maestose sono le pitture che rappresentano scene di vita di Cristo collocate dietro l’altare della struttura.

Tra i siti archeologici c’è quello di Narce con dei resti che risalgono sia all’epoca arcaica che preistorica. Non hai ancora capito di quale borgo si tratta? Perfetto proseguiamo nella descrizione.

Poco distante da Roma c’è il borgo sospeso

Questo borgo attira i visitatori perché è anche immerso nel verde e ciò è confermato dai percorsi naturalistici che attraversano il Parco Regionale Valle del Treja. Al suo interno si può percorrere un itinerario tra i paesaggi fluviali e i borghi del Lazio collocati al Nord di Roma.

“Sarà per il suo aspetto un po’ gotico e surreale, sarà per la sua atmosfera misteriosa e affascinante, sarà per le case di pietra e i suoi strapiombi…Un luogo fuori dal tempo, arroccato su una rupe di tufo“, ecco come è stato descritto in un video pubblicato sul profilo Instagram @finestre_sui_borghi.

Una realtà ricca di storia, gotica e surreale

Stiamo parlando di Calcata, definito anche “borgo delle streghe”. Si accede da una porta e se si percorre una breve salita si arriva alla piazza centrale. Ci sono case colorate, botteghe di artisti e angoli segreti. Calcata è collocata su uno sperone tufaceo, dunque è come se fosse davvero sospesa nella sua atmosfera suggestiva.

Infine c’è anche l’Opera Bosco, un laboratorio all’aperto di arte contemporanea. Non manca davvero nulla in questo fantastico luogo, quindi organizza un weekend per lasciarti travolgere da questa atmosfera.