Hanno individuato l’AMSTERDAM DEL LAZIO | Mai visto una cosa del genere, un posto che toglie il fiato a chiunque

Non ci crederai, ma non occorre andare in Olanda per ammirare le sue bellezze. Nel Lazio troverai un luogo che darà l’idea di stare in uno degli Stati europei più belli.

Amsterdam è una delle mete turistiche più apprezzate in assoluto, soprattutto da coloro che amano andare ad ampliare le proprie conoscenze nei musei. Quello più celebre è dedicato al pittore Van Gogh ed è possibile andare anche a vedere la casa che ha ospitato Anna Frank.

Ci sono anche il Museo Marittimo Nazionale, il Foam e la Casa-Museo Rembrandt Huis. La città è apprezzata anche per i concerti che si svolgono nel Teatro Carrè, il Melkweg e lo Stadsschouwburg.

Per non parlare della cucina. Il piatto forte è il bitterballen, cioè delle polpettine fritte di carne da immergere nella senape. Anche le frites sono famosissime e non sono altro che patatine con delle salse.

L’Olanda è anche nota per diamanti del pollice verde e a tal proposito ci sarà un’occasione da cogliere al volo nei pressi del centro di Roma.

Non andare ad Amsterdam! Roma è la degna sostituta

Sul sito romatoday.it è stato riportato un evento che avrà inizio tra qualche giorno. Si svolgerà presso Villa De Sanctis in Via dei Gordiani, nota anche come Parco Casilino-Labicano. Fu inaugurato il 5 novembre 1994 ed è aperta tutti i giorni dall’alba al tramonto. Un vero e proprio gioiello per coloro che vogliono staccare la spina dalla frenetica routine giornaliera.

Chi si reca spesso in quel luogo nei prossimi giorni avrà modo di partecipare a un evento ricco di colori e tanta gioia. Andando nello specifico, è l’edizione 2025 di TuliPark che combacia proprio con l’avvento della primavera. Si avrà la possibilità di portare a casa un “ricordo” di questo strepitoso evento.

TuliPark, un evento caratterizzato da mille colori

Il 18 marzo 2025 a partire dalle ore 11:00 sarà possibile ammirare il giardino olandese presso la Villa De Sanctis. Questo fiore proviene soprattutto da Paesi Bassi, nonostante abbia le sue origini in Asia Centrale. Non tutti sanno che l’introduzione dei tulipani in Olanda avvenne nel XVII secolo grazie al botanico Carolus Clusius. Essi simboleggiano le relazioni perfette ed equilibrate, innalzandosi quindi al simbolo di un vero amore.

Sono utilizzati per abbellire i giardini, terrazzi e balconi. La fioritura dura dalle 3 alle 4 settimane, ma ciò dipende molto dal clima. All’evento menzionato ci saranno migliaia di tulipani di vari colori e solo i primi 1.000 fans TuliPark potranno ritirare i primi 5 tulipani per i quali hanno effettuato una prenotazione.