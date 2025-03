Il LUOGO DEI FANTASMI esiste ed è nei pressi di Roma | Mai andarci da soli, spettacolo da condividere con chi non è fifone

I fantasmi esistono e una città ne è piena zeppa. Scopri di che località si tratta e cerca di agire di conseguenza se la visiti.

L’aria inizia a scaldarsi, le giornate si allungano e la voglia di vacanza cresce sempre di più. Questo è il periodo perfetto per iniziare a sognare l’estate, immaginando spiagge bianche, città d’arte o avventure in mezzo alla natura. Pianificare in anticipo non aiuta solo a gestire meglio il budget.

Permette anche di scoprire mete insolite e di organizzare itinerari davvero su misura. Molti si affidano ai social per trovare ispirazione, scorrendo foto paradisiache e leggendo recensioni di chi è già stato in determinati luoghi. Altri invece amano l’emozione dell’ignoto e preferiscono lasciarsi sorprendere dalle offerte last minute.

Qualunque sia il tuo stile di viaggio, il bello di questo periodo è proprio la possibilità di fantasticare e iniziare a programmare. Anche un semplice weekend può diventare un’esperienza straordinaria se ben organizzato. E poi, diciamocelo, cercare voli e hotel è quasi terapeutico: aiuta a evadere mentalmente dalla routine.

Quando prenotare per risparmiare?

Prenotare con anticipo è la regola d’oro per viaggiare risparmiando. Secondo le statistiche, il periodo migliore per acquistare voli a basso costo è tra i 60 e i 90 giorni prima della partenza, mentre per gli hotel le offerte migliori si trovano con circa un mese di anticipo.

Per chi è flessibile, le date infrasettimanali, soprattutto martedì e mercoledì, sono spesso le più convenienti. Inoltre, utilizzare la modalità di navigazione in incognito ed essere iscritti alle newsletter delle compagnie aeree può garantire sconti esclusivi. Infine, per chi ama le sorprese, ci sono le offerte “blind booking” che permettono di acquistare un pacchetto a prezzo ridotto senza sapere subito la destinazione.

La città fantasma

Se sei un amante del mistero e delle storie inquietanti, a circa un’ora da Roma si trova una meta davvero particolare: Canterno, una città fantasma avvolta da leggende e fascino. Questo piccolo borgo abbandonato si trova vicino all’omonimo lago e rappresenta un luogo suggestivo da esplorare, perfetto per gli appassionati di avventure fuori dai soliti circuiti turistici.

Canterno era un tempo abitata, ma a causa di diversi fattori, tra cui difficoltà economiche e fenomeni naturali, è stata progressivamente abbandonata. Il lago è noto come fantasma per i suoi improvvisi mutamenti di livello: si riempiva quando l’inghiottitoio Pertuso si ostruiva e si svuotava quando la pressione lo riapriva. La sua formazione risale all’Ottocento, quando le acque sommergessero i campi coltivati della zona. Nel 1943 si scoprì che l’acqua defluiva in una grotta sotterranea, ma questo ciclo naturale fu interrotto con la chiusura dell’inghiottitoio per scopi energetici. Oggi il livello dell’acqua varia ancora leggermente, visibile osservando un alberello solitario che emerge o viene sommerso a seconda delle stagioni.