È ancora noto come il LAGO INCANTATO ed è una meraviglia nel cuore del Lazio | Questo posto lo conoscono in 4

Uno dei laghi più belli del Lazio ha un particolare che lo rende unico nel suo genere. Ecco di quale si tratta.

Il Lazio è noto anche per avere dei paesaggi spettacolari e molti sono caratterizzati da laghi. Uno dei più importanti è quello di Bolsena, il più grande della regione e il quinto dell’Italia. A seguire c’è il lago di Bracciano che è situato a nord dei Monti Sabatini ed il secondo più grande della regione.

C’è anche il lago di Vico famoso per la forma a ferro di cavallo riavvia della presenza dello sperone di Monte Venere. Infine ci sono altri bacini importanti di origine vulcanica come il lago Albano. Esso è situato nell’area dei Castelli Romani ed è noto per i suoi magnifici resti archeologici.

All’appello non può mancare un altro altrettanto famoso per la leggenda di due navi che trasportavano dei tesori e, per motivi misteriosi, sprofondarono nel fondo del lago. Solo in un secondo momento fu scoperto che in realtà esse furono costruite dall’imperatore Caligola in onore della dea della caccia.

Quando morì i romani cancellarono ogni suo ricordo e, di conseguenza, anche la storia delle navi non finire dimenticatoio. Nel XV secolo il cardinale Prospero Colonna diede l’incarico a Leon Battista Alberti di recuperare i resti di queste navi, ma solo nel 1535 con Francesco De Marchi fu riportato in superficie una buona parte del legname. Se ti interessa scoprirne di più prosegui nella lettura.

Uno dei laghi più belli si trova nel Lazio

Tuttavia il recupero effettivo delle navi avvenne durante il periodo fascista. Nel 1944 si dice che le due navi furono distrutte per via dei tedeschi che si stabilirono nel nostro territorio. A prescindere da tutto questo dimostra che il lago in questione è avvolto nel manto del fascino più assoluto.

Ha origini vulcaniche, risulta essere balneabile e consente non solo la coltivazione delle fragole, ma anche la pesca del pesce re. Fa parte del complesso vulcanico dei Colli Albani con origini antichissime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Strike Adventure | Your Trekking Experience (@strikeadventure)

Un evento imperdibile a giugno attende solo te

Non molto distante c’è un bosco dove si svolgevano i riti religiosi per la dea Diana. Lì c’era un tempio, ma oggi sono rimasti solo dei resti che si possono ammirare. Non a caso questo lago prende il nome del bosco.

Stiamo parlando del Lago di Nemi. Qui è possibile visitare il Museo delle Navi Romane, i siti storici ed è anche possibile fare la degustazione di vini. Famosa è anche la sagra delle fragole che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno.