Ma quale Bar, EUROSPIN BATTE TUTTI | Con quest’offerta bevi il caffè più buono d’Italia, sbrigati subito

Ami il caffè, ma vorresti avere un buon risveglio appena ti alzi dal letto? Eurospin ha pensato anche a questo! Ecco tutti i dettagli.

Chi vuole puntare su prodotti di prima qualità con prezzi super vantaggiosi si reca senza dubbio presso i punti vendita Eurospin. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra le cose da mettere all’interno del carrello della spesa e ciò dipende da quello che viene posizionato sugli scaffali dei vari reparti. Inoltre la clientela sa che può contare su un personale attento a ogni minimo particolare.

I dati parlano da soli…Basta pensare che nel 2021 c’è stato un fatturato di 8 miliardi di euro mentre l’anno successivo sono stati registrati circa 20.000 dipendenti. Numeri che con il passare del tempo sono nettamente aumentati, chiara testimonianza di un ottimo riscontro con il pubblico.

Non tutti sanno che si tratta di un’azienda italiana fondata nel 1993 con sede principale a San Martino Buon Albergo, un comune italiano di circa 16.000 abitanti della provincia di Verona. Attualmente ci sono dei punti vendita anche in Slovenia, Croazia e Malta.

A proposito si super offerte, sul sito lagazzettadelserchio.it di recente è stata riportata una notizia che ha entusiasmato coloro che si recano nei punti vendita Eurospin per fare la spesa. Stavolta ha superato le aspettative di tutti con un prezzo che non va oltre 10 euro.

Offerta sensazionale dell’Eurospin

Le offerte più gettonate sono state riportate nel volantino che avrà validità fino al 9 marzo 2025. Questo significa che c’è ancora da tempo, ma non indugiare troppo perché i pezzi sono limitati. Per prima cosa la macchina del caffè è stata messa in vendita al prezzo di 89,99 euro!

Per non parlare del tostapane con pinze “innoliving” a meno di 17 euro, la scatola porta capsule e porta bustine a meno di 15 euro e la friggitrice ad aria 10 l a 79,99 euro. C’è anche l’aspirapolvere ciclonico senza sacco a meno di 50 euro. Tuttavia sul volantino noterai un prezzo ancora più conveniente.

Un buon caffè a casa tua a un ottimo prezzo

Si sta parlando della macchina del caffè che sta battendo addirittura le più famose. Non è altro che la caffettiera tre tazze “extrastyle” della Tognana. Il prezzo ti lascerà a bocca aperta: 8 euro! Questo prodotto è disponibile da 27 febbraio, quindi dovresti affrettarti per evitare l’esaurimento scorte.

Sicuramente noterai che ci sono prezzi strepitosi anche per avere la colazione dei tuoi sogni: croissant senza farcitura a 1,69 euro e i pancake a 1,49 euro. Ovviamente le sorprese non finiscono qui, dunque segna su un foglio quello che ti piace di più e corri a fare questi acquisti.