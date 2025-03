Torna il BONUS VOLEMOSE BENE 300 euro per tutti senza limiti | Fai una carezza e ti spetta di diritto

Per fortuna c’è in arrivo un nuovo bonus per una determinata categoria di persone. Andiamo a scoprire i requisiti per poterne beneficiare.

Quante famiglie italiane devono fare i conti con delle spese di casa e a stento arrivano a fine mese. Per questo motivo tante sono costrette a fare delle rinunce pur di condurre uno stile di vita dignitoso.

Tuttavia lo Stato non è stato indifferente al tacito grido di aiuto e così ha proposto da un paio di anni dei supporti economici, ovvero dei bonus, tenendo conto di alcuni requisiti da rispettare.

In linea generale si chiede il valore dell’Isee, ovvero il documento che testimonia il patrimonio economico di un nucleo familiare. Se supera determinate soglie non si potrà fare richiesta di alcuni bonus.

In questo caso al centro della questione c’è un bonus che i residenti di un determinato comune italiano possono richiedere. Ecco tutti i dettagli per avere le idee chiare sull’argomento.

Ecco dove sarà possibile ottenere dei soldi, ma a una condizione

Si tratta di un comune toscano e la Piazza del Duomo è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità. In questo luogo ci sono le più importanti istituzioni universitarie non solo d’Italia, ma anche in Europa. Inoltre si affaccia direttamente sul Mar Tirreno con le sue fazioni litoranee, quattro per esattezza.

Sorge a pochi chilometri dalla foce del fiume Arno, in un’area chiamata Valdarno. Inoltre c’è anche l’aeroporto Galileo Galilei, il più noto in Toscana. Tra le l’architetture religiose da visitare ci sono la Chiesa di San Francesco, di San Frediano, di San Paolo All’Orto e di San Michele degli Scalzi. Molti avranno capito di quale comune si sta parlando.

Il Bonus animali, un vero toccasana per tante famiglie italiane

Sul sito pisatoday.it ha riferito che nel 2025 la città ha deciso di dare nuovamente un supporto economico a tutte quelle famiglie che hanno degli animali domestici per affrontare nel migliore dei modi le spese veterinarie. Si può fare richiesta per le visite le cure mediche che si avranno tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025. Stiamo parlando del Bonus animali e viene dato come contributo 150 euro se si ha un solo amico a quattro zampe mentre la cifra di 300 euro sarà destinata a coloro che hanno due o più animali.

È importante avere determinati requisiti: residenza nel comune di Pisa, avere cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, essere proprietario di un animale di affezione ed essere in possesso di un’Isee di un importo non inferiore a 15.000 euro. Negli ultimi anni questo bonus è stato dato oltre 630 beneficiari, un numero che aumenterà nei prossimi mesi.