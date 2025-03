Chi trova la cifra che manca può definirsi GENIUS | Mettiti alla prova e in 10 secondi risolvi questo TEST

Se riesci a trovare la soluzione in pochissimi secondi allora vuol dire che sei un genio! Mettiti alla prova e non te ne pentirai.

Sul sito tech.everyeye.it ci sono tanti test di quoziente intellettivo che possono fare al caso tuo. In questo caso si ha a che fare con i numeri, l’incubo di coloro che tra i banchi di scuola non hanno mai amato la matematica.

Ma qui non occorre conoscere le regole fondamentali di questa materia scolastica, in quanto bisognerebbe porre l’attenzione sulle abilità di logica. Infatti è necessario mettere in pratica le proprie competenze cognitive perché è un discorso che va oltre delle semplici operazioni.

Si tratta di una serie di numeri, ma per risolvere il test sarà fondamentale avere un determinato tipo di approccio. Di solito qualcuno getta subito la spugna mentre altri impiegano del tempo pur di trovare la soluzione. Chi si ostina a trovare questa soluzione alla fine con un po’ di impegno riuscirà nell’impresa.

È ben risaputo che la calma è la virtù dei forti e non bisogna abbattersi davanti a una difficoltà. In questi casi si va oltre le proprie aspettative proprio perché ci si rende conto di sapersela cavare in qualsiasi circostanza. Un discorso che si può fare nella vita e che parte da un semplice test di logica.

Test di logica che sta dando del filo da torcere a tutti

Ciò significa che è importante allenare la propria mente costantemente per riuscire non solo a trovare delle soluzioni, ma anche per fare dei ragionamenti efficaci nel quotidiano. Tornando al test proposto dal sito, sta mettendo la dura prova anche elementi più eccelse. L’obiettivo è trovare un numero mancante e solo i geni ci riusciranno.

Come puoi nuotare ci sono dei numeri che si alternano, ma uno nel mezzo manca. 1,6,15, ?, 45,66 e 91, questa è la sequenza di numeri e l’obiettivo è trovare il quarto della serie. Si deve dare una risposta entro 22 secondi, un tempo molto ridotto che può spaventare coloro privi di determinazione e sicurezza.

Ecco come arrivare alla soluzione

Chi ha ottime capacità di osservazione e una mente estremamente allenata capirà subito quale ragionamento bisogna fare! 1 x 1 darà come risultato 1, da 3 x 2 si otterrà 6, con 5 x 3 ovviamente si ricaverà 15, con la moltiplicazione 9 x 5 45, 11 x 6 darà 66 e infine 21 svolgendo la moltiplicazione 13 x 7.

Le menti più allenate noteranno che manca il termine 7 x 4 che equivale a 28. Ragion per cui 28 è il quarto numero della serie. È stato riscontrato che solo 1 persona su 5 riesce a trovare subito la soluzione. Se non ci sei riuscito non demordere e mettiti ogni giorno alla prova con questi test che si trovano sul web.