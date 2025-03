“Ci dispiace ma la serie tv è CHIUSA” | Questo è il modo becero per TRUFFARE la gente: occhio che ti levano anche le mutande

Adesso non puoi stare tranquillo nemmeno quando guardi le serie tv. Questa truffa ti lascia senza un euro

Da sempre l’uomo ha cercato modi per raggirare il prossimo, che si trattasse di piccole truffe quotidiane o di grandi frodi organizzate. Il raggiro, in tutte le sue forme, ha accompagnato la società fin dai tempi più antichi, assumendo modalità sempre più raffinate e sofisticate.

I ladri e i truffatori hanno sempre cercato di sfruttare le debolezze umane, facendo leva sulla fiducia, sulla distrazione o sulla paura delle vittime per appropriarsi di denaro o beni altrui. Se un tempo il pericolo era rappresentato dai borseggiatori nei mercati o dai venditori di falsi miracoli, oggi la minaccia si è spostata in un ambito molto più insidioso: il mondo digitale.

Oggi le truffe e i raggiri avvengono sempre più frequentemente attraverso il web. L’avvento della tecnologia ha rivoluzionato la nostra quotidianità, rendendo tutto più immediato e accessibile, ma ha anche fornito nuovi strumenti ai malintenzionati.

Internet e i social media sono diventati terreni fertili per frodi e raggiri di ogni genere. Dalle false lotterie ai finti investimenti, passando per truffe sentimentali e inganni legati all’e-commerce, ogni giorno migliaia di persone vengono ingannate online. L’ingegno di chi truffa non ha limiti: riesce a carpire dati sensibili, convincere le vittime a effettuare pagamenti e persino a rubare identità per compiere atti illeciti.

La nuova frontiera dei raggiri

Una delle truffe più diffuse nel mondo digitale riguarda le e-mail fraudolente e i messaggi ingannevoli che arrivano tramite sms o social. Il fenomeno del phishing, ovvero il tentativo di sottrarre informazioni personali fingendosi istituzioni affidabili, è ormai un problema globale.

Le vittime ricevono comunicazioni che sembrano provenire da banche, enti governativi o aziende note, e vengono invitate a fornire dati sensibili come password, numeri di carte di credito o credenziali di accesso. Spesso, questi messaggi sfruttano la paura o l’urgenza, minacciando il blocco di un servizio o una multa imminente se non si forniscono i dati richiesti.

La truffa che ti fa perdere tutto

Uno dei metodi più recenti e pericolosi di raggiro riguarda l’uso delle piattaforme di intrattenimento online, come i servizi di streaming. In particolare, una truffa che si sta diffondendo rapidamente sfrutta la popolarità di Netflix. Secondo quanto riportato dal sito fanpage.it, molte persone stanno ricevendo e-mail che sembrano provenire dal colosso dello streaming. Le quali avvisano gli utenti che il loro account è stato sospeso per problemi di pagamento. Il messaggio invita a cliccare su un link per risolvere la questione, ma in realtà si tratta di un’operazione fraudolenta che porta a una pagina fasulla, identica a quella ufficiale di Netflix, dove viene richiesto di inserire i dati della carta di credito. Una volta forniti i dati, il conto dell’utente viene svuotato in pochi istanti.

Questo tipo di raggiro è particolarmente efficace perché gioca sulla paura di perdere l’accesso a un servizio molto utilizzato. Gli utenti, presi dal panico, tendono a non controllare la veridicità del messaggio e cadono nella trappola. Per evitare di essere vittime di questa frode, è fondamentale non cliccare mai su link sospetti e verificare sempre direttamente dallo stesso sito ufficiale la validità di eventuali avvisi. Se si riceve un’e-mail di questo tipo, la cosa migliore da fare è ignorarla e segnalare il tentativo di truffa alle autorità competenti.