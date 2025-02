Ma il vero amore si dimostra a San Valentino? Come non cadere nella trappola della prova di coppia

Molto spesso ci si sofferma su cosa fare in grande per il partner e come ostentarlo sui social, ma a cosa serve davvero? Il focus degli esperti

Candele accese, mazzi di fiori, cene a lume di candela e dichiarazioni d’amore in grande stile. San Valentino è il giorno per eccellenza dedicato agli innamorati, ma per molte coppie – specialmente quelle più giovani e all’inizio della relazione – può trasformarsi in una trappola di aspettative e delusioni.

San Valentino tra aspettative e realtà

Secondo la professoressa Janina Steinmetz, esperta di marketing e comportamento sociale alla Bayes Business School di Londra, molte coppie attraversano discussioni significative o addirittura rotture proprio intorno al 14 febbraio. Il motivo? “Molte coppie non comunicano apertamente le proprie aspettative su questa giornata” – spiega la ricercatrice su Psychology Today. – “San Valentino è un evento fortemente connotato da emozioni e significati culturali, e può mettere alla prova soprattutto le nuove relazioni.”

Nelle prime fasi dell’innamoramento, ogni gesto del partner viene analizzato con attenzione, alla ricerca di conferme. Quali sono le sue intenzioni per il 14 febbraio? Come interpreterà questa giornata? Il problema è che le aspettative non sono sempre esplicite, ma sono spesso il riflesso di esperienze passate o dell’inevitabile confronto con le altre coppie, soprattutto attraverso i social media.

Il bombardamento mediatico legato alla festa degli innamorati è inarrestabile: cioccolatini infiocchettati, bouquet a forma di cuore, gioielli con dediche personalizzate, peluche giganti e proposte di weekend romantici riempiono ogni spazio pubblicitario, mentre su Instagram e TikTok gli hashtag come #SanValentino2025 e #CoupleGoals raccolgono centinaia di migliaia di post, creando un’illusione di perfezione difficile da replicare nella vita reale.

San Valentino sui social, è tutto oro quello che luccica?

“La coppia che pubblica una foto della sua lussuosa fuga romantica potrebbe aver dovuto risparmiare per mesi per permettersela” – spiega Steinmetz – “oppure la coppia che appare sorridente e perfetta in tutte le foto potrebbe aver passato l’intera giornata a cambiare outfit per scattare l’immagine perfetta, invece di godersi il momento.”

Il rischio più grande? Confondere l’assenza di gesti eclatanti con una mancanza d’amore, soprattutto se si arriva da esperienze sentimentali negative. Per chi è stato deluso in passato, un San Valentino poco celebrato può diventare la conferma di timori inespressi: il partner non tiene abbastanza alla relazione? Non è coinvolto?

Al contrario, chi ha vissuto relazioni precedenti caratterizzate da un eccessivo consumo per la festa potrebbe evitare di fare regali o programmare eventi speciali, scottato da esperienze passate. La verità è che nessuna delle due reazioni è sbagliata, ma senza una comunicazione chiara e sincera, il rischio di fraintendimenti è alto.

San Valentino, come trascorrerlo in serenità

Per affrontare la giornata senza stress e senza cadere in trappole emotive, gli esperti consigliano alcune strategie semplici ma efficaci:

Smettere di confrontarsi con gli altri – I social media offrono una versione patinata delle relazioni. Non bisogna lasciarsi influenzare da immagini costruite, ma piuttosto concentrarsi sul proprio rapporto. Capire cosa significa davvero il romanticismo per sé e per il partner – Non tutti danno lo stesso valore a fiori e cene eleganti. Per alcuni, l’amore si esprime con piccoli gesti quotidiani, come ricordare il libro preferito o organizzare una serata intima senza eccessi. Parlare apertamente delle aspettative – Evitare di dare per scontato che l’altro sappia cosa ci si aspetta da questa giornata. Una conversazione sincera può prevenire molte delusioni. Coltivare l’ottimismo e la resilienza emotiva – Affrontare le relazioni con fiducia e non lasciare che le esperienze negative del passato influenzino il presente.

Non è un caso che, tra i libri più venduti nella sezione self-help su Amazon, ci sia proprio un testo dedicato alla ricerca della felicità nelle relazioni: Ti meriti la felicità dello psicoterapeuta Andrea De Simone (Sperling Editore).

L’autore sottolinea come l’empatia e la resilienza siano le chiavi per affrontare le delusioni e costruire un rapporto solido e sano. “L’empatia significa mettersi nei panni dell’altro senza farsi travolgere, riconoscendo i sentimenti e le emozioni del partner. Riuscire a padroneggiare questa qualità consente di superare situazioni di ansia, demoralizzazione e preoccupazioni eccessive” – scrive De Simone.

San Valentino, dunque, può essere un’opportunità per rafforzare il legame di coppia, ma solo se vissuto con autenticità e senza lasciarsi condizionare dalle pressioni esterne. Perché, in fondo, il romanticismo non si misura dai regali o dalle cene costose, ma dalla capacità di essere presenti e in sintonia con l’altro, ogni giorno dell’anno.