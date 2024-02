Luciana Littizzetto, non si nasconde più e si mostra con lui: “il mio consorte” | È pioggia di commenti

Luciana Litizzetto, l’artista torinese non si nasconde più. Sui Social si mostra con lui che ha definito ” il mio consorte”.

Luciana Litizzetto è indubbiamente una grandissima professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto. O ancora una comica che è capace di strappare un sorriso a chiunque. Attrice e conduttrice sopraffina, ha anche dato alle stampa svariati libri di successo. Oggi la vediamo nuovamente affiancare l’amico e collega Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Difatti sia lei che la bellissima Filippa Lagerback hanno deciso di seguirlo sul 9 dopo che lui ha deciso di lasciare la Rai. E la sua scelta ha lasciato il classico amaro in bocca ai più oltre che spezzato milioni di cuori. Lucianina poi per diverso tempo è stata occupatissima pure nel nuovo ruolo di giudice di Tu Sì Que Vales.

Qui ha preso il posto che fu di Teo Mammucari che è volato alla Corte di Milly Carlucci come concorrente di Ballando Con Le Stelle. In studio lei ha ritrovato la cara amica Maria De Filippi che tante volte l’ha chiamata come ospite per C’è Posta Per Te. Nonostante sia molto impegnata con il suo lavoro, lei è anche molto attiva nel campo del Sociale.

Luciana Litizzetto si mostra con lui, ” il mio consorte”

Donna dal cuore grande, è riuscita anche a coronare il suo sogno di diventare mamma in affido. Oggi i bimbi sono diventati adulti e sono legatissimi a lei. Parliamo di Vanessa e Jordan che sono tra l’altro fratelli. Di loro ha ampiamente parlato nel suo intenso libro Io mi fido di te: storia dei miei figli nati dal cuore.

Ai tempi della firma delle varie pratiche da affrontare per ottenere l’affido era ancora legata sentimentalmente parlando al suo storico compagno. Stiamo parlando del musicista Davide Graziano che per tanti anni ha suonato con le Africa Unite nelle vesti di batterista. Ora l’amore fra di loro non c’è più ma vige tanto affetto. Adesso Luciana ha presentato a tutti quanti colui che ha definito ” il mio consorte”.

Pioggia di like per la coppia anche se il suo vero fidanzato è un altro

In realtà non si tratta, come molti potrebbero pensare, del nuovo compagno dell’artista. Difatti l’uomo in questione è colui che ha avuto il piacere di intervistarla. Si tratta del mitico Vic di Radio Deejay. Felice della chiacchierata, lei ha voluto posare per un delizioso scatto in sua compagnia che poi ha prontamente condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Immediatamente è arrivata una vera pioggia di like oltre che di commenti più che lusinghieri. In ogni caso il nuovo lui di Luciana pare che sia l’affascinante Andrea Zalone, un eccellente attore, doppiatore e autore televisivo. I due sarebbero legati da poco tempo e sono molto restii a farsi vedere insieme in pubblico.