Alberto Matano, che titolo di studi ha il super conduttore: è lo stesso di Maria De Filippi

Alberto Matano, che titolo di studio possiede il grande conduttore. Pare che sia lo stesso di Maria De Filippi.

Indubbiamente quando citiamo Alberto Matano e Maria De Filippi dobbiamo metterci in testa fin da subito di stare per parlare di due immensi professionisti, nonché volti molto amati dagli italiani di ogni età. Il primo, dopo averci deliziato per tanto tempo nelle vesti di anchorman al Tg1, è diventato un conduttore sopraffino per La Vita in Diretta.

Inizialmente, come di certo molti ricorderanno, conduceva il programma insieme alla meravigliosa Lorella Cuccarini che da tempo opera nelle vesti di coach ad Amici, alla Corte proprio della vedova Costanzo. Queen Mary è invece la Regina Indiscussa delle Reti Mediaset, nonché una delle professioniste più stimate anche da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Alberto e Maria non hanno mai lavorato insieme e con i loro programmi non si sono mai scontrati in battaglia a livello di share. Lo stesso non possiamo invece dire della De Filippi e la Venier, grandissima amica di vita del noto giornalista. Non per nulla è stata lei a svolgere il ruolo di officiante al suo matrimonio.

Alberto Matano, che titolo di studio ha il conduttore, lo stesso di Maria De Filippi

Ciò capita la domenica pomeriggio quando la zia degli italiani va in onda con Domenica In mentre la conduttrice originaria di Pavia ci allieta con il padre di tutti i talent. E la vittoria arriva praticamente sempre per quest’ultima anche se pure l’altra possiede il classico zoccolo duro di telespettatori.

Tornando all’affascinante Alberto, pur non avendo mai lavorato con Maria, come già giustamente detto poco fa, ha comunque qualcosa in comune con lei. Parliamo del titolo di studio. Difatti pare che lui abbia il suo stesso titolo di studio che è anche uguale a quello della meravigliosa Antonella Clerici.

Una laurea in Giurisprudenza e una grande passione per il Giornalismo

Parliamo della laurea in Giurisprudenza che tutti loro hanno però messo nel cassetto non avendo mai esercitato. In particolare Alberto si è laureato nel 1995 alla Sapienza di Roma. Già durante gli anni dell’ Università aveva dimostrato un grandissimo interesse nei confronti del Giornalismo, iniziando a lavorare per alcune realtà.

Insomma, possiamo dire che la passione per il lavoro che esercita tuttora oggi con grande amore e infinito successo sia sempre stata in qualche maniera insita in lui. Lui che ora è impegnatissimo più che mai a regalarci grandissime esclusive legate al Festival di Sanremo grazie ai suoi strepitosi inviati.