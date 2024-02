Gianna Nannini, arriva la bellissima notizia ma alcuni storcono il naso, ” manco fosse Elton John”

Gianna Nannini e la lieta novella che scalda i cuori dei tanti fan. Alcuni però storcono il naso, “manco fosse Elton John”.

Non si può piacere a tutti. Questa è una reale e puntuale considerazione che non dobbiamo mai dimenticarci. In ogni caso non dobbiamo rattristarci. Anzi, questo fatto deve essere visto come un valido strumento per non soffrire più innanzi a delle critiche fatte solo per il gusto di essere fatte, dunque prive di alcun fondamento.

Ovviamente è anche altrettanto normale non riceve sempre applausi a scena aperta e consensi da tutti quanti. Ciò capita non solo perché il pubblico sa essere molto volubile come le persone in linea generale, ma proprio per il fatto che ognuno ha suoi gusti. Chiaramente un altro discorso sono i classici leoni da tastiera denominati anche haters.

E ora pure la mitica Gianna Nannini, che è una delle rocker italiane più apprezzate nel nostro Paese ( e non solo!) e che ancora oggi ci fa emozionare ampiamente con la sua musica, è stata attaccata. Ciò è successo poco dopo che è stata data una lieta novella che la riguarda direttamente e che ha fatto l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori, compresi quelli della prima ora.

Lei con tutti loro cerca di mantenersi in contatto costante, coinvolgendoli in molte iniziative. Per esempio di recente ha chiesto loro di raccontarle che cosa sia per loro il silenzio. Si è anche pubblicamente complimentata per aver ricevuto tante splendide riflessioni, riportandone alcune in forma anonima.

Ha annunciato pure le date del suo nuovo tour a livello europeo che era indubbiamente molto ma molto atteso e che per quanto concerne l’Italia approderà a Milano e a Roma. Le prevendite sono già state ufficialmente aperte. In ogni caso la lieta novella alla quale abbiamo accennato poco fa è un’altra. Ed è legata ad essa che è arrivata la critica, ” manco fosse Elton John”.

In arrivo il film sulla sua vita su Netflix

La notizia riguarda l’arrivo, previsto per il prossimo 2 Maggio, su Netflix del film che racconta la storia della magnifica Gianna. Si intitolerà Sei nell’anima. In questi giorni il trailer, decisamente bello e intrigante, sta già apparendo parecchio ovunque, soprattutto sulle varie piattaforme Social dove è super commentato.

Ovviamente la pellicola rappresenterà pure la ghiotta occasione per conoscere meglio la storia dell’artista, a partire dai suoi esordi. Fatto sta che alcuni hanno storto il naso innanzi all’annuncio. Tuttavia né gli estimatori della rocker né lei stessa si sono lasciati scalfire dai commenti assai acidi e hanno iniziato a festeggiare felici in attesa del 2 Maggio.