Uomini e Donne, altra coppia lascia il programma: dopo Alessio e Claudia è toccato a loro

Uomini e Donne, dopo Alessio e Claudia un’altra coppia è uscita dal programma. Fuori i nomi.

Ancora una volta il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della Televisione Italiana ha fatto centro. Ovviamente stiamo parlando di Uomini e Donne che da anni e anni ci tiene compagnia ogni primo pomeriggio su Canale 5. Ideato e condotto dalla strepitosa Maria De Filippi, nel corso del tempo ha permesso di far incontrare l’amore a tante persone.

In alcuni casi le conoscenze e le varie storie si sono rivelate dei veri bluff mentre in altri perdurano tuttora. Se inizialmente regnava sovrano il Trono Classico poi si sono aggiunte pure altre varianti fino ad arrivare all’arrivo di quello Over che ormai tiene banco. In ogni caso ora fra i due la divisione non è poi così netta.

Non per nulla troviamo ora sul trono la divina Ida Platano che è stata per moltissimo tempo la vera star del fitto parterre delle dame. E mentre lei è ancora lontana dalla scelta ecco che la coppia formata da Alessio e Claudia ha preso la decisione di uscire dal programma per vivere intensamente la propria storia lontana dalle telecamere.

Uomini e Donne, dopo Alessio e Claudia un’altra coppia lascia lo studio

Chiaramente grande è stata la gioia dei rispettivi estimatori notare quanto sia effettivamente forte il loro legame, Lacrime di commozione, abbracci e baci, hanno coronato la loro uscita di scena dallo studio. Felicissima per loro anche la vedova Costanzo che, lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, conduce il programma seduta sulle scale.

Ora però c’è un’altra coppia, sempre appartenente al mitico Trono Over, che ha deciso di viversi al massimo, agendo nella stessa identica maniera di Alessio e Claudia. La loro decisione però ha lasciato interdetti i più, soprattutto quelle persone che non vedono di buon occhio il cavaliere che tenderebbe a essere particolarmente volubile. La forte indiscrezione da parte di Deianira Marzano.

Alessandro e Roberta pronti a viversi lontani dalle telecamere

Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza, ex della meravigliosa Ida Platano. I due, dopo la fine della loro recente relazione, si sono dunque ritrovati vicini nello stesso studio che li ha fatti incontrare. Lui tra l’altro, ormai tre anni fa, scese le famose scale proprio con il preciso obiettivo di conoscerla e di conquistarla. Allora l’idillio durò poco. Successivamente i due ci riprovarono.

E dopo un’estate assai romantica e in giro per il mondo, si sono detti addio. Ora è Roberta Di Padua che ha rubato il cuore dell’uomo, Tra l’altro lei è anche l’ex di un altro grande amore sempre della splendida hair stylist ormai bresciana di adozione. Parliamo dell’affascinante Riccardo Guarnieri. Insomma, a quanto pare per Ida e Roberta la storia si ripete.