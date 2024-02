“Scappata via”: Belen fa perdere le sue tracce | Purtroppo non c’è stato niente da fare

“Scappata via”, la divina Belen se ne è andata e ha fatto perdere le sue tracce. I fan sono sconvolti.

Ancora una volta è lei, la showgirl argentina, diventata in men che non si dica una vera e propria diva nel nostro Paese, a far parlare ampiamente di se praticamente ovunque. Di certo la sua scelta di lasciare Mediaset, dopo tanti anni di collaborazione, ha lasciato il classico amaro in bocca ai più.

Preoccupatissimi poi i suoi numerosi fan, soprattutto quelli della prima ora, per il fatto che lei non abbia più dato notizie riguardo a suoi nuovi e imminenti progetti televisivi. Ha però rilasciato una bella intervista a cuore aperto a Domenica In, dalla cara amica Mara Venier, e poi una al settimanale Chi che le ha donato una copertina.

Ha svelato della depressione che l’aveva colpita, delle cure seguite e del nuovo lui che le faceva battere forte il cuore. Parliamo dell’affascinante imprenditore Elio Lorenzoni che, in realtà, lei conosce da una vita. In primis erano solo grandi amici, dunque è dopo che è nato l’amore Un po’ come è successo alla mitica Benedetta Rossi e al marito Marco Gentili.

Belen si è data alla macchia, si sono perse le sue tracce

Fatto sta che pare che ora come ora ci sia qualcosa che nuovamente non quadri all’interno della vita della Rodriguez. Ha cambiato casa, ha compiuto dei viaggi romantici con il suo partner, nonché altri pure in compagnia dei figli e si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa parlando dei tradimenti dell’ormai ex marito Stefano De Martino.

E adesso che fa? Inaspettatamente si è data alla macchia, sconvolgendo nel profondo i suoi tanti estimatori. Ha fatto sostanzialmente perdere le sue tracce quando invece in molti si aspettavano di vederla ancora una volta felice e sorridente tra le braccia del suo Elio. Che cosa è successo? Possibile che sia finito l’idillio tra di loro?

La Rodriguez “scappata via” da Elio

A quanto pare lui non l’ha seguita nel suo viaggio in Scozia dove lei si è diretta. Ora è già tornata in Italia, ma porta tuttora nel cuore, nell’anima e negli occhi, gli scenari da favola e di natura incontaminata che ha ammirato dal vivo e che lei ha prontamente immortalato con il telefonino. E lui, il bel Lorenzoni che fine ha fatto?

Secondo Fabrizio Corona sarebbe già diventato un ex della splendida Belen. A dargli manforte in tale direzione è stato, poco dopo, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il professionista ha spifferato a La Vita In Diretta che i due si sarebbero lasciati da una decina di giorni. Sarebbero tra l’altro dovuti andare a Dubai insieme. E lei per smaltire la delusione se ne è “scappata via” da sola in Scozia.