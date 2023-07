Lucia Annibali, libero con sconto di pena il sicario che la sfregiò

Dopo aver scontato 9 anni in carcere, su una pena di 12, Rubin Talaban colpevole di aver sfregiato su commissione dell’ex fidanzato la giovane Lucia Annibali, è un uomo libero.

Non in Italia però, il suo rilascio è subordinato all’espulsione nel suo Stato natale, l’Albania.

Un meccanismo previsto dalla Legge: condannato a 12 anni, ne ha passati 9 in cella e con un residuo di pena inferiore ai due anni, il giudice può rimandarlo a casa. Se dovesse rientrare, finirebbe di nuovo in cella a scontare quello che gli manca.

Lucia Annibali, come sempre dimostra la grandezza di una donna sopravvissuta a un’aggressione tanto brutale. Al Resto del Carlino affida la sua dichiarazione: “Non sapevo che fosse uscito dal carcere – spiega – me lo dite voi. Ma è giusto così. Ha espiato la sua pena. Io invece con quello che ha fatto, ci faccio i conti sempre e per sempre”

Lucia Annibali, il suo ex fidanzato commissionò i sicari

Lucia ha 35 anni, siamo alla sera del 16 aprile 2013. È una promettente avvocatessa e sta rientrando nel suo appartamento. Da mesi subisce lo stalking dal suo ex Luca Varani. L’uomo non accetta la fine della loro relazione, ma Lucia non ne vuole sapere; ha scoperto che lui teneva in piedi una storia parallela e che l’altra donna aspettava un figlio.

La spirale ossessiva dell’ex fidanzato non si ferma, tanto che (sentenza della Cassazione) ha incaricato Altistin Precetaj, classe 1985, e Rubin Talaban, classe 1982, quest’ultimo l’autore materiale del lancio di acido di punire la donna che lo respinge.

Varani, condannato a 20 anni di reclusione potrebbe godere di 6 anni di sconto

Luca Varani, è in carcere a Pescara dove dovrebbe scontare una pena di 20 anni per stalking e tentato omicidio. Ma la pena potrebbe ridursi notevolmente. All’epoca dei fatti, dichiarò di essere tossicodipendente, inoltre potrebbe usufruire della buona condotta. In pratica esiste la possibilità che Varani torni a piede libero ben prima del 2033.

La Legge prevede infatti che come detenuto che ha mantenuto buona condotta, Varani abbia diritto a uno sconto di pena di 45 giorni ogni sei mesi.

Parliamo di circa 2 anni e 3 mesi. Ma se fa richiesta, potrebbe usufruire anche del cosiddetto “affidamento in prova in casi particolari”. La sua dipendenza dalla cocaina, anche se risale al 2013, gli permetterebbe di seguire un programma di disintossicazione (anche se questa è già avvenuta) fuori dal carcere, in una comunità anche se con restrizioni. In questo caso, gli resterebbero meno di due anni ancora di detenzione.

Sulla possibilità che Varani esca dal carcere Lucia Annibali commenta: “Spero solo di non ritrovarmi nell’eventualità di dover avere ancora paura”

© Riproduzione riservata