Lo spot sulla sicurezza stradale: quante vite hanno salvato le cinture di sicurezza?

In Italia, l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza nei sedili anteriori è stato introdotto con la legge 111 dell’11 aprile 1988 e hanno segnato un importante passo nella legislazione per la sicurezza stradale.

Prima di questa data, nel 1976, era stato reso obbligatorio dotare tutte le autovetture nuove degli attacchi per le cinture di sicurezza. Dal 2006, l’uso delle cinture è diventato obbligatorio anche per i passeggeri sui sedili posteriori​​.

Le cinture di sicurezza sono uno dei dispositivi di sicurezza passiva più efficaci in un veicolo, e riducono significativamente il rischio di lesioni gravi o mortali in caso di incidente. Secondo studi autorevoli, l’uso corretto delle cinture di sicurezza può ridurre del 50% la probabilità di decesso in un incidente​​. Inoltre, statistiche provenienti dagli Stati Uniti indicano che le cinture di sicurezza hanno salvato oltre 345.000 vite dal 1975, con una media di oltre 10.000 vite salvate all’anno​​.

Nonostante l’importanza dimostrata e i benefici in termini di sicurezza, l’uso delle cinture di sicurezza in Italia ha mostrato variazioni nel tempo. Dopo l’introduzione dell’obbligo nel 1989, l’uso è salito rapidamente, ma negli anni successivi si è registrato un calo. Tuttavia, grazie a campagne di sensibilizzazione e monitoraggio, l’utilizzo ha visto miglioramenti. Nonostante questi sforzi, l’uso delle cinture di sicurezza in Italia rimane inferiore rispetto alla media europea​​.

Sanzioni per chi non indossa le cinture

In Italia, chi viene sorpreso a guidare senza indossare la cintura di sicurezza rischia una sanzione amministrativa che varia da 80 a 323 euro. È importante notare che questa multa si applica sia al conducente che ai passeggeri, sia nei sedili anteriori che posteriori. Nel caso in cui il passeggero trasgressore sia minorenne, il conducente è tenuto al pagamento della multa. Inoltre, per i guidatori recidivi nell’infrazione, è prevista anche la sospensione temporanea della patente di guida, per un periodo che va dai 15 giorni ai 2 mesi​.

L’impatto delle cinture di sicurezza sulla riduzione dei decessi e delle lesioni gravi in caso di incidente è indiscutibile, e le campagne per promuovere il loro uso continuano ad essere cruciali per migliorare la sicurezza stradale. Naturalmente sarebbe meglio che lo spot televisivo commissionato dal ministero dei trasporti preveda che i 2 attori ripresi nell’auto in corsa indossino le cinture…