Alle scuole elementari tornano i giudizi da “ottimo” a “insufficiente”

Alunni in aula presso una scuola elementare

Il nuovo sistema di valutazione entrerà in vigore dal prossimo anno. Il ministro dell’Istruzione: “Torniamo a formule comprensibili”

A tre anni dall’introduzione del nuovo sistema di valutazione nella scuola primaria, tornano i giudizi ‘ottimo’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’, ‘insufficiente’ e, forse, anche ‘gravemente insufficiente’. “Abbiamo deciso di tornare, dal prossimo anno scolastico, a formule comprensibili al posto di quelle astruse introdotte di recente”, aveva dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Sistema di valutazione attuale

“Come fa un genitore o un bambino a capire che ‘in via di prima acquisizione’ vuol dire insufficiente? È una questione di chiarezza”, commentava Valditara.

Il riferimento del ministro è all’attuale sistema di valutazione in vigore nelle scuole elementari, che prevede giudizi descrittivi per ogni disciplina, suddivisa nelle sue diverse competenze, con l’indicazione dei livelli raggiunti (‘avanzato’, ‘intermedio’, ‘base’ e ‘in via di prima acquisizione’).

Docenti delusi

Ma i docenti, dopo anni di formazione sulle nuove valutazioni, si dicono amareggiati per il passo indietro che il ministero dell’Istruzione è intenzionato a fare. (Dire)