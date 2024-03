L’isola impossibile ha una cascata in pieno centro storico: nessuno ci crede ma si trova a pochi minuti da Roma

Una bellezza incredibile che ha incantato tantissime persone e non solamente gli autoctoni. Autentica magia in pieno centro storico. Si trova a due passi da Roma.

La nostra Penisola a quanto pare non smette mai di stupirci e di stupire anche i nostro numerosissimi visitatori, provenienti praticamente da tutto il mondo. Come del resto cantava in un suo vecchio successo degli Anni ’80 il compianto Mino Reitano: “…Italia, di terra bella uguale non ce n’è!“.

Il cantante di Fiumara in questo caso non peccava di falsa modestia, ma cantava una mera verità, visto e considerato che la canzone, intitolata per l’appunto Italia, era molto amata non solo da popolo italiano, ma anche all’estero. Non per nulla lo ha anche visto trionfare nell’estate del 2001 al programma La Notte Vola, condotto dalla strepitosa Lorella Cuccarini.

Restando nella citazione musicale, la strofa poco prima del ritornello recitava e l’eterna Roma è qua! Infatti la cosiddetta Città Capitolina rimane ad ora nei libri di storia un autentico emblema del passato del nostro Paese, che per diversi secoli ha guidato un dei più grandi Imperi del mondo.

La bellezza della Città Eterna e dintorni

Al giorno d’oggi infatti tutti i numerosi turisti che approdano a Roma e dintorni, la prima cosa che puntano a visitare o anche solo a vedere dall’esterno è il magnifico Anfiteatro Flavio, detto anche Colosseo. Non di poca importanza sono anche le numerose altre opere appartenenti all’arte romana del passato, fra cui citiamo un grandissimo rilievo narrativo, ovvero la Colonna Traiana.

Per i più golosi poi non dovrà mancare nella maniera più assoluta neppure una sosta in qualche deliziosa trattoria locale, al fine di rifarsi il palato con un corposo piatto di spaghetti alla carbonara o di bucatini all’amatriciana, seguita possibilmente da un succoso abbacchio. Tuttavia se ci spostiamo in una città attigua, possiamo ammirare un altro autentico paradiso terrestre.

L’isola del Liri, un vero e autentico paradiso

Per poter ammirare molto ben da vicino una meraviglia naturale, alla quale in centro storico le è stato letteralmente costruito attorno, dovremo recarci in provincia di Frosinone, precisamente nell’Isola Del Liri. Qui potremo ammirare una vera e propria cascata naturale nel bel mezzo del centro storico.

Essa è formata dal braccio sinistro del fiume omonimo, ovvero il Liri, e possiede un’altezza di ben 27 metri. Quest’ultima non per nulla è stata proclamata da Skyscanner, ovvero una piattaforma che si occupa di turismo, al secondo posto della classifica tra le dieci meraviglie naturali d’Italia. Una meta dunque che, almeno una volta nella nostra vita, non può e non deve mancare nei nostri viaggi.