Hai mai accarezzato un’alpaca? A Roma puoi farlo, io ci porto i miei figli almeno una volta all’anno | Sono irresistibili

Vuoi vivere un’esperienza indimenticabile con gli alpaca? Vai qui a Roma coi tuoi bambini e potrai farlo.

Ora che la primavera è arrivata nelle nostre vite, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano, si ha più voglia di trascorrere tempo all’aperto, possibilmente a stretto contatto e in armonia con la natura. E poterlo fare in compagnia dei nostri piccoli è davvero un sogno. Nella Capitale, per la gioia di grandi e piccini, possiamo vivere momenti splendidi in compagnia degli alpaca, giocando con loro.

Quest’ultimi, per chi non lo sapesse, sono animali meravigliosi e dotati di una spiccata simpatia. Provengono dal Sud America. Se possiamo metterli a stretto contatto coi nostri figli è perché sono molto docili e tranquilli, dunque non si fanno problemi a fari accarezzare. Sì, fanno parte della famiglia dei lama, ma non sono sputacchioni come loro!

Lo fanno solo fra di essi, se sono molto stressati. In questo periodo vengono tosati perché possiedono un pelo molto rinomato da cui si ricava una fibra che, a onore del vero, è molto simile a una lana di pregio. Gli antichi la definivano nientemeno che la lana degli dei e così conciati, adesso sono ancora più carini e assai buffi.

Alpaca, animali molto socievoli

Ovviamente in tal maniera riescono a sopportare meglio il caldo nei periodi estivi che sa essere molto torrido. Per stare vicino a loro è necessaria la consulenza di una guida specializzata. Saprà darci i validi consigli per approcciarci al meglio con gli alpaca, che sono sì animali molto buoni ma che hanno anche bisogno di tranquillità per sentirsi a proprio agio.

Insomma, non apprezzano schiamazzi e urla. Difatti tutto ciò potrebbe indurli a non farsi avvicinare e tantomeno toccare. Ovviamente non bisogna pensare che subito immediatamente possiamo andare a fare la loro conoscenza, ma dobbiamo andare per gradi, magari all’inizio proponendogli una ciotola con del cibo. Sapete dove potete fare questa incredibile esperienza nella Capitale?

Ecco dove vedere queste meraviglie a due passi dalla Capitale

La potrete fare, previa prenotazione online, presso l’allevamento di alpaca presente all’Azienda agricola Piani degli alpaca, sita a Tarquinia, che dista circa 90 km dalla Città Eterna. Qui potrete notare un numero esemplare di alpaca, che oggi è pari a 200. Oltre ad ottenere una visita si può anche dare vita ad una passeggiata con gli animali.

E potrete persino svolgere la mansione di allevatori per un giorno. Insomma, i nostri amici possono davvero farci a lungo compagnia, in una location da sogno in cui si respira aria pulita ed è pure possibile bearsi della visione di paesaggi meravigliosi, del tutto immersi nel verde. Un autentico elisir per cuore e anima per tutti noi.