Il Giardino più bello del mondo è a pochi passi da Roma, prendi la macchina e portaci la famiglia | Sarà indimenticabile

Sta per tornare fruibile al grande pubblico un’attrazione assolutamente incredibile. Parliamo del giardino più bello del mondo, sito a due passi dalla Capitale.

L’Italia è un Paese che offre un numero assolutamente incredibile di bellezze, a livello paesaggistico e architettonico, oltre che artistico e delle assolute squisitezze anche dal punto di vista culinario. Man mano poi che andiamo avanti nel tempo poi è innegabile dire che si scoprono pure delle nuove meraviglie.

Parlando di Roma, detta anche la Città Eterna, ovviamente dal punto di vista storico, la prima cosa a cui pensiamo è il periodo dell’Impero Romano, dove ha vissuto la sua grandezza in toto. Man mano poi che siamo andati avanti nel tempo e coi secoli ci sono altre città italiane che hanno avuto il loro periodo di massimo splendore.

Per citare degli esempi, da collocare poi a volti o personaggi famosi, possiamo parlare della Venezia di Giacomo Casanova del ‘700, oppure la Firenze di Lorenzo Il Magnifico nel XV secolo. Parlando del Rinascimento, ovvero nel periodo storico andato tra il 1400 e il 1500 l’Arte, si tratti di pittura, scultura e/o architettura, l’ha letteralmente fatta da padrona.

Un giardino che è un autentica meraviglia ma che in pochi conoscono

Restando per un attimo nel territorio appena menzionato, ovvero quello fiorentino, possiamo menzionare uno splendido giardino, per la precisione ci riferiamo al Giardino di Boboli, che è stato per altro anche magnifico teatro di posa per il videoclip ufficiale del duo canoro Jalisse, composto da Alessandra Drusian e dal marito Fabio Ricci, del successo sanremese Fiumi Di Parole, nel 1997.

In una Regione attigua però esiste un altro giardino molto bello, anzi, bello sarebbe da considerarsi un tenero eufemismo, visto che anche il New York Times lo ha definito, senza se e senza ma, il giardino più bello e più romantico del mondo. Per la precisione stiamo parlando del Lazio e di un magnifico spazio verde squisitamente cinquecentesco. Di che cosa si tratta?

Si trova nel Lazio ed è un’autentica gioia per il cuore e per gli occhi

Spostandoci a Cisterna di Latina, a due passi da Roma, troviamo il Giardino di Ninfa, realizzato nell’area della scomparsa città appena menzionata, ad opera di Gelasio Caetani nel lontano 1921. Parliamo di un vero e proprio esempio di architettura medievale in cui sono presenti la bellezza di ben 1300 specie vegetali.

Il giardino è stato riaperto in data 16 marzo 2024 e sono previste anche delle visite in vista delle giornate festive di 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e via dicendo. A due passi da lì inoltre la già citata famiglia ha fatto realizzare l’Hortus Conclusus. Parliamo in questo caso di un’autentica meraviglia di area verde, con tanto di fontana ottagonale. Quest’ultimo però verrà aperto al pubblico solo dal 2025.