In giardino hai un tesoro che stai lasciando a marcire, riciclalo e in 10 minuti ti arredi tutta la sala

Non lo sai, ma forse nel tuo giardino hai nascosto un tesoro che sta per marcire. Come correre ai ripari.

Ora che la primavera è arrivata, come sia agenda che calendario di insegnano, è piacevole e rilassante trascorrere del tempo nel nostro giardino. È meraviglioso farlo da soli o coi nostri amici. Quando le temperature si alzano è anche bello pranzarci o cenarci oppure organizzare in loco delle squisite merende.

Nei periodi estivi possiamo prenderci la tintarella o leggere un libro o sfogliare una rivista. Inoltre un giardino rappresenta una vera bellezza da osservare dalle nostre finestre. Ovviamente dobbiamo prendercene cura e, qualora non fossimo in grado, dovremmo richiedere l’intervento di un professionista, come un giardiniere di fiducia.

Bene è anche arredarlo prendendo della mobili che meglio si addicono alle nostre esigenze. In ogni caso all’interno di esso si nascondono dei tesori di cui noi siamo quasi del tutto all’oscuro. Difatti c’è qualche cosa che talora conserviamo lì ma che, complici le piogge, sta rischiando di marcire. Ergo capite bene che saremo costretti a buttarlo. Che peccato, vero?

L’importanza del riciclo

Non per nulla con la grande crisi e i perpetui rincari che affollano letteralmente il nostro Paese sarebbe proprio da evitare come la peste. Tanto più che, grazie ad esso, facendo leva sulla nostra fantasia e abilità di bricolage, potremmo creare qualche cosa di utile per arredare non solo il giardino, ma tutta la nostra casa. Infatti potremmo dare vita a dei tavolini di varie dimensioni.

Possiamo pure creare dei mobiletti multiuso con cassetti. Inoltre potremmo pure decorarli e dare sfogo all’arte del decoupage. O ancora possiamo preparare scatole e cassapanche che sono fantastiche per contenere cuscini, oggettistica che non usiamo e giocattoli dei nostri bambini.

Il pallet, vero tesoro del nostro giardino

Il vero tesoro che sovente si nasconde all’interno del nostro giardino è il pallet. Ovviamente prima di poterlo utilizzare per creare i nostri tavolini etc. dobbiamo prepararlo. È opportuno utilizzare dei guanti di protezione al fine di non rovinarsi le mani e la pelle con le possibili schegge nei pallet usati.

Fatto ciò, con un seghetto, dobbiamo tagliarlo e dividerlo in due parti. A questo punto, unendo alle varie assi i bulloni, possiamo iniziare a costruire il nostro tavolino. Ovviamente dovremo anche utilizzare il martello e farlo con molta cura. Dovremo pure pensare alle gambe e poi procedere alla verniciatura con della vernice apposita. Et voilà, il gioco è fatto!