Terme a Roma al costo di un caffè, questo pacchetto salva-vacanze è incredibile: meglio approfittarne subito

Andare alle terme spendendo come se si prendesse un caffè. Non non è un utopia ma la verità. Ecco come.

Gli antichi romani amavano trascorrere molto tempo alle terme per rilassarsi, mantenersi in forma a staccare la spina dalla ruotine quotidiana. Qui bevevano del buon vino e mangiavano ottimo cibo in compagnia di amici e non solo. Non per nulla qui nascevano alleanze e si affinavano conoscenze tra grandi imprenditori, tra cui lanisti, e politici.

Sono ancora molte persone che amano molto rilassarsi alle terme. Ce ne sono tantissime in tutta Italia e ora che siamo in procinto di festeggiare la Santa Pasqua, in molti forse decideranno di rilassarsi in questo modo, anche al fine di ritrovare sé stessi. Fatto sta come tanti sentenziano sui Social, da tempo diventati una vetrina per tutti quanti, le terme costano parecchio.

Pertanto non è facile, vista la brutta aria che tira in Italia, puntare facilmente su questa forma di svago. Ora però pare che, soprattutto nella Capitale, meta di viaggi di turisti, non solo italiani, sia possibile farlo in totale tranquillità per chiunque. Infatti i costi sono stati abbattuti, tanto che per vivere tale esperienza dovremmo spendere la stessa cifra di un caffè.

Terme, meta molto ambita e ora nemmeno costosa

Tutto ciò è da vedersi come una manna dal cielo o come un ventata di aria fresca. Difatti un’esperienza sui generis è ottima per il nostro benessere fisico e psicologico. Siamo del resto tutti quanto molto provati sotto ogni punto di vista, dato che le preoccupazioni che affollano oggigiorno le nostre vite sono decisamente tante. Non per nulla la crisi economica è fortissima e non accenna a diminuire.

Inoltre i rincari sono pazzeschi e ci pesano sulla testa come una sorta di spada di Damocle. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita un po’ troppo. C’è chi lo ha perso o chi si è visto diminuire le ore. E ciò si traduce in parecchi meno soldini in busta paga a fine mese. Tuttavia molte persone potranno concedersi ora un weekend alle Terme della Capitale a prezzi irrisori.

Si parla di un nuovo Bonus Terme

Difatti potranno sfruttare un nuovo bonus detto Bonus Terme che altro non è che un’agevolazione di cui il cittadino può beneficiare prenotando con largo anticipo i servizi termali che a lui interessano, presso uno stabilimento termale. Il prezzo consiste in uno sconto pari al 100% sui costi sostenuti per un’esperienza del genere, fino a un massimo di 200€.

Inoltre, a quanto pare non serve nessun ISEE per poterlo utilizzare. Insomma, non resta che informarsi sulle Terme che maggiormente ci interessano presenti nella Capitale o a due passi da essa, come quelle di Cretone, o Le Acque Albulele tanto per citarne alcune, al fine di conoscere i loro programmi e le varie proposte, nonché offerte di svago, con tanto di pacchetti annessi.