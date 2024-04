Casa fredda, mio padre mi ha insegnato un trucco clamoroso: i termosifoni non servono più | Ci sono sempre 24°

La nostra casa è eccessivamente fredda? Con questo escamotage risolviamo in men che non si dica la situazione, No, niente termosifoni.

Nonostante la primavera sia arrivata nelle nostre vite, come sia il calendario che l’agendina ci insegnano, questi giorni possiamo notare un notevole abbassamento delle temperature. A causa di incessanti piogge e temporali l’aria è ancora fredda e percepiamo maggiormente il freddo negli spazi come le nostre dimore.

Pertanto cerchiamo di accendere stufe e riscaldamenti. I nostri termosifoni pertanto funzionano a gogo, anche negli orari serali e notturni. Tutto ciò non è certamente il massimo per nostro portafogli e conto corrente, sia esso bancario o postale. Infatti le bollette di gas, energia e acqua ogni volta che le riceviamo ci fanno ghiacciare il sangue nelle vene, da tanto sono elevate. Tuttavia non possiamo evitare di pagarle.

Per cercare di tagliare i costi che è auspicabile, possiamo iniziare a penare ad una casa meno fredda. Al di là di coprirci maggiormente e di allestire il nostro letto con lenzuola, coperte e federe più pesanti, possiamo iniziare ad assumere alimenti più caldi e di bere durante la giornata tè e tisane. La sera poi è bene è bene puntare a una camomilla ben calda.

Una casa meno fredda in poche mosse, come?

Oltre a ciò possiamo correre ai ripari con un trucchetto che in moltissimi, per la verità non solo nella nostra Bella Italia, hanno messo in atto e con ciò hanno risolto la questione risparmiando pure molto nelle già sopracitate bollette. In sostanza non è qualcosa che forse possiamo fare da soli.

Infatti con altissime probabilità dovremo chiedere l’ aiuto e la consulenza di un esperto. Dovremo compiere delle spese ma che, dati e sondaggi alla mano, ci porteranno alla fine a un vero e proprio risparmio a lunga gittata, un po’ come capita quando comperiamo frigoriferi di nuova generazione e a risparmio energetico che, anche se costano di più di quelli tradizionali, poi ci faranno risparmiare nel tempo.

La risposta nell’isolamento termico

Nel caso della nostra casa fredda dovremo provvedere a una maggiore e puntuale forma di isolamento termico, evitando dunque che il calore che fa parte della nostra dimora, che andrebbe vista maggiormente come il nostro nido, non riesca a restare vivo e vegeto, dal momento che è fortemente colpito e contrastato da quello esterno.

In poche parole non si riesce a trattenere il calore, che si disperde in un battito di ciglia. Per altro se le pareti della nostra casa risultano ben più fredde di quelle della temperatura interna può presentarsi un altro problema da non sottovalutare. Parliamo della muffa. Capite dunque bene quanto sia ancora più importante procedere a lavori di questo genere.