È il borgo più “mostruoso” del Lazio, ogni anno accoglie turisti da tutto il mondo: ogni volta resto incantato

Questo borgo è spettacolare ma anche mostruoso. Lo trovi nel Lazio. Ne rimarrai sconvolto.

Con l’arrivo della primavera le giornate si fanno più lunghe e la voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta aumenta a dismisura. E ora che è praticamente alle porte il ponte del 25 aprile in molti ne approfitteranno per prendersi dei giorni di ferie. Dunque questo lungo week end può rappresentare la giusta e assai ghiotta occasione per visitare questo borgo.

Parliamo, udite udite, del più mostruoso appartenente alla Regione Lazio. Inoltre è decisamente molto ma molto noto visto che ogni anno per visitarlo giungono turisti da tutto il mondo. E c’è chi ha deciso di andarlo a vedere anche più volte nel corso del tempo. Non per nulla rappresenta qualcosa di assolutamente speciale e spettacolare.

Tra l’altro il periodo top per andarlo a conoscere da vicino è proprio questo, ovvero quello primaverile. Sconsigliato è quello estivo per via delle temperature eccessivamente calde e delle giornate fin troppo assolate. In ogni caso se non potete fare un salto nel Lazio in questi mesi, niente paura! Va benissimo anche l’autunno, in particolare tra i primi giorni di settembre e la metà di ottobre.

Nel Lazio vi è un borgo decisamente mostruoso

Ora che la curiosità, intesa però come la curiositas degli antichi, avrà iniziato a farsi strada in maniera ben più potente in voi, vi sveliamo che questo luogo non si trova in provincia di Roma, bensì di Viterbo. Per raggiungerlo è meglio affidarsi alla propria auto, oppure prenderne una a noleggio.

Tuttavia è anche possibile prendere un treno dalla Capitale per raggiungere la poco fa citata Viterbo e poi affidarsi a un bus per raggiungere il borgo, anche se il viaggio in questa maniera potrà risultare più lungo e, in certi casi, più stancante e stressante. E ora siete pronti a scoprire il nome di questo magico luogo?

Bomarzo con il suo Parco dei Mostri, un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita

Si tratta di Bomarzo e in particolare de, udite udite, Il Parco dei Mostri. Quest’ultimo è stato ideato dall’architetto Pirro Logorio su commissione del Principe Pier Francesco Orsini, oppresso dalla morte della sua adorata moglie. Parliamo dunque del 1500. Da allora la magia è rimasta intatta e ancora oggi sembra di essere innanzi a un grande teatro all’aperto.

E’ davvero impossibile non rimanere letteralmente a bocca aperta innanzi alla grandezza e alla bellezza delle opere proposte nonché di quelle del paesaggio. Camminare immersi nella natura, soffermandosi senza fretta alla visione delle varie statue ( e non solo!) è un’esperienza che vi porterete a lungo nel cuore. Consigliata la prenotazione anche per delle belle visite guidate.