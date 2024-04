Giardino sempre perfetto senza sprechi, con questo dispositivo avrai i fiori per tutta l’estate | Bastano 30 euro

Un metodo per ottenere un giardino eccellente in poco tempo e con poca fatica.

Il giardino delle nostre case è una parte di essa molto importante. Infatti fa parte, non lo dobbiamo mai scordare, dell’estetica della nostra abitazione, che possiede sempre il suo insindacabile perché. Un giardino mal curato, pieno di erbacce o di chiazze dovute ad erba malata, non costituisce affatto un buon biglietto da visita.

Possiamo avere la casa più bella del mondo, magari all’interno, pulita in ogni suo angolo e tirata a lucido, pitturata perfettamente anche all’esterno e curata in ogni suo dettaglio, ma un giardino tenuto male, infestato da erbacce e ortiche, che non da affatto l’idea di essere curato, ci andrà automaticamente a cestinare l’estetica in toto del nostro nido.

Molto importante è tenere l’erba sempre tagliata correttamente, impiegare il giusto concime e del buon terriccio, per fare in modo che l’erba cresca sana e forte e, non da meno, altra cosa che possiede grande importanza nella sua cura è l’irrigazione. Un bravo pollice verde deve anche avere una giusta conoscenza sugli orari per irrigare.

Un giardino al top

Con il passare del tempo la cosa ha visto, lo diciamo sempre per dovere di cronaca, una costante evoluzione. Dapprima ciò era possibile solo tramite la classica canna dell’acqua, poi sono venuti alla luce anche dei getti applicabili al tubo irrigatore e regolabili ed orientabili, fino a giungere al vero e proprio impianto.

Di che cosa si tratta? Tutti noi lo abbiamo ben presente e altro non è che un complesso sistema di tubi infissi nel terreno, che convogliano l’acqua ai getti irrigatori, che sono posti a loro volta in punti strategici del giardino, di modo tale che una volta in funzione irrigano il prato solamente aprendo e chiudendo un rubinetto. Ma dove e in che cosa consiste la novità per cui siamo qui?

L’impianto di irrigazione Wi-Fi

Visto l’avvento della Tecnologia dell’ultimo secolo, dove oramai praticamente tutto quanto è controllabile da remoto, i primi con cui forse siamo entrati in contatto in questa direzione sono stati i sistemi di allarme, non potevano essere da meno anche gli impianti di irrigazione. Diversamente bisognava recarsi in loco per aprire e chiudere il rubinetto controllando il tempo.

In questo caso inoltre il tempo di irrigazione potrà essere programmato a distanza. In poche parole, chi lo possiede potrà regolare e impostare la durata di un’irrigazione dove e quando gli/le pare e gli orari precisi in cui questa avrà luogo. Ricordiamoci sempre che il migliore è la mattina presto, non in pieno giorno, specie quando fa caldo, e non di sera.