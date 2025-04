LIDL spesa GRATIS, fino a Pasqua ti danno 200€ da spendere come vuoi | Clicca sul pulsante e attiva subito la promozione

Da Lidl è possibile spendere grandi cifre riempendo del tutto il carrello della spesa. Ci sono delle promozioni in atto che devi assolutamente cogliere al volo.

Tante sono le persone che ogni giorno svuotano gli scaffali della Lidl perché trovano prodotti alimentari di prima qualità a prezzi strepitosi. È una catena europea di supermercati di origine tedesca che opera nel settore del discount dal 1973.

Nel 1967 la catena comprendeva ben 33 negozi e solo nella prima metà degli anni 90 i punti vendita furono aperti anche in Europa occidentale. Nel 2022 ha portato a casa un fatturato di 114,8 miliardi di euro, un dato che parla da solo.

Questo perché i dipendenti sono al completo servizio della clientela e i prodotti alimentari non deludono mai le aspettative. Come se non bastasse, nell’arco di un anno vengono fatte delle proposte davvero imperdibili ai clienti fedeli.

Adesso, in occasione della Pasqua, gli alti vertici hanno pensato bene di “regalare” dei soldi da spendere nei vari punti vendita. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Lidl supera le aspettative degli italiani. In regalo 200 euro!

Se non hai intenzione di andare al ristorante il giorno di Pasqua per dilettarti ai fornelli allora devi subito correre alla Lidl per chiedere delle informazioni più dettagliate. Tuttavia puoi anche visitare il sito e trovare da solo le risposte alle tue domande.

Noterai che ci sono grandi novità per chi ogni giorno riempie il carrello della spesa in uno dei tanti punti vendita sparsi nel territorio italiano. Si legge alla perfezione che si possono vincere oltre 2.000 premi in palio e c’è anche la possibilità di avere un buono spesa da 200, 100 o 50 euro. Ma cosa bisogna fare per avere uno di questi buoni? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco cosa bisogna fare per avere a disposizione questi buoni spesa

In poche parole bisogna per partecipare al concorso si deve cliccare nell’app Lidl plus sul pulsante “Accetto e Partecipo”. Poi si deve spendere almeno 35 euro di spesa presso un negozio Lidl, scansionare la Lidl plus in cassa e in questo modo si può attivare la partecipazione.

Con una spesa di 72 euro, per esempio, otterrai due partecipazioni! Tuttavia le partecipazioni devono essere inviate tramite app entro il 20 aprile. Questo significa che manca davvero poco alla scadenza, quindi dovresti darti una mossa. Sicuramente ti sarà utile in questo periodo, dal momento che Pasqua è alle porte. È l’occasione giusta se vuoi deliziare le papille gustative di coloro che si siederanno alla tua tavola.